La banda de la moto esperó a que cerrara el bar que hay junto al supermercado para actuar

Mucho miedo. Con este sentimiento han despertado este miércoles los vecinos de Pardaleras, una barriada que se ha visto sacudida por tres atracos a punta ... de pistola y un robo con fuerza al que tratan de dar respuesta los investigadores de la Policía Nacional.

El primero de los asaltos se produjo el lunes al mediodía en el supermercado Carrefour Express de la Ronda del Pilar, del que lograron huir los delincuentes con el dinero que había en la caja. Eran dos, cubrían sus cabezas con casco y huyeron a bordo de una moto.

El segundo se produjo justo un día después en la tienda Carrefour Express de la avenida de Pardaleras, aunque en este caso se marcharon tras comprobar que el empleado no les iba a entregar la recaudación.

Y el tercero tuvo lugar el martes por la noche, de nuevo en la tienda de la Ronda del Pilar, en la que volvieron a llevarse el dinero que había en la caja.

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura ha confirmado que sus investigadores trabajan en el esclarecimiento de unos delitos a los que tratan de dar respuesta con rapidez para evitar que los delincuentes puedan volver a actuar.

En esa investigación serán claves las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad de los supermercados, en las que se observa con claridad que el varón que perpetra el robo se cubre la cara con un casco y con una braga oscura para evitar ser reconocido.

En los tres casos el autor material iba armado con una pistola de pequeño tamaño que llegó a disparar en dos ocasiones en el supermercado de la avenida de Pardaleras, aunque se cree que es un arma simulada porque en el lugar de los hechos no se recogieron casquillos.

El hecho de que los tres atracos a mano armada se hayan producido en una misma zona hace sospechar que los autores conocen el entorno en el que actúan, una hipótesis a la que contribuye otra circunstancia: las dos veces que han actuado en la Ronda del Pilar han esperado a que cerrara el bar que está justo al lado.

Esa sería la razón por la que el primero de los robos en el supermercado de la Ronda del Pilar lo cometieron pasadas las 15.30 horas, minutos después de que cerrara el establecimiento de hostelería, y el segundo tuvo lugar después de las 21.30, también con el bar clausurado.

«Cuando yo cierro el bar no hay nada abierto hasta el inicio de la avenida, a esa hora está zona está más solitaria», explica Aurelio Rivero, quien asegura que en su bar han intentado entrar varias veces por las noches sin conseguirlo. «Yo me vine a vivir aquí, encima de mi negocio, porque es la única forma de espantar a los ladrones. Varias veces me han roto el bombín de la cerradura y los cristales, pero he conseguido que no lleguen a entrar».

Rivero ha recordado que el pasado mes de julio sí consiguieron robarle la batería del coche cuando lo tenía estacionado en la calle. «No sé cómo reaccionaría si viniesen a mi local, porque a veces a uno se le va la cabeza. Pero ahí al lado han entrado con una pistola pequeñita».

Lo sucedido en la barriada de Pardaleras y en la Ronda del Pilar ha causado una honda preocupación entre los empresarios, que este miércoles han adoptado más medidas de precaución de las habituales. «Yo estoy pensando poner un cierre de seguridad y un timbre, ayer al mediodía ya vino una vecina a decirme que cerrara. La verdad es que a partir de las seis y media de la tarde esta zona está muy solitaria», confiesa Paqui Barquero Rebella, de la Mercería Maravillas.

Su tienda está a escasos metros de la avenida de Pardaleras y este miércoles ha sabido que a en torno a las 5.45 de la madrugada alguien rompió con una maza la luna exterior de la cafetería Tiempo de Café, situada en la esquina de Pardaleras con San Juan de Dios (calle los árboles).

«En mi mercería entró hace dos años un chico que se tapaba la cabeza con un casco y lo esperaba otro chico con la moto arrancada en la esquina» Paqui Barquero Rebella Mercería Maravillas

«En mi mercería entró hace dos años un chico que se tapaba la cabeza con un casco. Llegó a las ocho y media de la tarde, justo cuando estaba echando el cierre, y lo esperaba otro chico con la moto arrancada en la esquina. De aquí se llevaron 450 euros», lamenta la dueña de la mercería.

Fernando Pinto, el dueño de la cafetería asaltada durante la madrugada de este miércoles, apunta que también en este caso el ladrón se ocultaba tras un casco. «El que ha entrado en la cafetería después de romper la luna traía el casco puesto y ha huido con otra persona en una moto».