El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»

El creador de contenido Gonzalo Sans, conocido en redes sociales como @gonzalo_sans, ha puesto a Badajoz en el mapa con un vídeo que ya acumula miles de visitas. El 'influencer', que define lo que hace en sus redes sociales como «viajo, camino, observo y comparo», acostumbra a recorrer ciudades del mundo mostrando su historia, patrimonio y vida cotidiana. Esta vez ha elegido la capital pacense y no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones.

«Para muchos españoles esta es la ciudad más fea y menos interesante de todo el país. Lo curioso es que la mayoría de ellos ni siquiera han pisado esta ciudad. Hoy te enseño cómo es realmente Badajoz», arranca su vídeo en la emblemática Puerta de Palmas.

Sans destaca la riqueza histórica de la ciudadextremeña y explica que «la ciudad fue fundada por musulmanes y con las tendencias demográficas actuales pronto volverá a serlo. Badajoz tiene la muralla musulmana más grande de toda Europa. Es una ciudad defensiva pegada a Portugal, de hecho puedes ir caminando a este país y esto se refleja en la ciudad: tienes la calzada que te encuentras en Lisboa, en Río de Janeiro y los azulejos portugueses».

El creador de contenido también destaca el peso de la historia reciente en su desarrollo urbano. «Aunque la guerra impactó en la ciudad, Badajoz conserva mucho patrimonio porque siempre ha sido un cruce de caminos: influencia árabe, castellana y, como hemos dicho antes, portuguesa», cuenta.

Con una población de 150.000 habitantes, Sans presenta Badajoz como una ciudad «de tamaño medio, con calidad de vida alta y donde la gente es feliz». No obstante, también ha hablado del problema que sufre el río de la ciudad con el nenúfar y que en octubre comenzará a ser recogida esta planta invasora. «El Guadiana, el río que atraviesa la ciudad, lleva años tomado por una especie invasora, el camalote», comenta.

Sin embargo, su mensaje final acerca de la ciudad es rotundo ya que según él «quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante porque Badajoz demuestra que no hace falta ser una gran capital para tener una buena calidad de vida, y la recomiendo un montón».

