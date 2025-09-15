HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Así son las pinturas de Pedro Castro, cartelista oficial de la Semana Santa de Badajoz 2026

El artista andaluz es uno de los grandes referentes del cartelismo cofrade del panorama nacional

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:00

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz ha nombrado al artista andaluz Pedro Castro Rojas como el autor del que será el cartel oficial de la Semana Santa de Badajoz 2026, una producción impulsada por la Concejalía de Cultura.

El joven, un artista plástico andaluz, expone sus espectaculares creaciones a través de las redes sociales. A bolígrafo, pintura al óleo sobre lienzo... su creatividad no tiene límites y los resultados son absolutamente impresionantes. En los últimos años, Castro Rojas se ha consolidado como uno de los grandes referentes del cartelismo cofrade en el panorama nacional.

Un referente del cartelismo cofrade a nivel nacional

Está graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y es natural de Mairena de Alcor. En cada una de sus creaciones laten su pasión por la Semana Santa, su profunda religiosidad y, sobre todo, su inquebrantable amor por el arte.

Su trayectoria le ha llevado a firmar obras por toda España. Entre ellas destacan el cartel del Día de la Virgen 2020, festividad de la Patrona de Puente Genil; el de la Semana Santa de la Hermandad de Pasión de Córdoba en 2021; o el de la Romería del Rocío de Mairena del Alcor en 2022.

Su trabajo más reciente, el cartel de la Madrugada de Huelva 2025, confirma la proyección y el reconocimiento de un artista que sigue escribiendo con pinceladas de fe su propio camino dentro del arte sacro contemporáneo.

