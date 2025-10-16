El Consistorio retoma el control del Vivero tras romper el acuerdo con el CD Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz y el C. D. Badajoz rompen finalmente de mutuo acuerdo el convenio de colaboración por el que la organización deportiva ... usaba en exclusiva el estadio del Vivero. El alcalde, Ignacio Gragera, estaba dispuesto a recuperar el campo por el mal estado en el que se encontraba e iba a hacerlo disolviendo el vínculo de forma unilateral. Pero finalmente no será necesario, dado que el club presentó un escrito el 18 de septiembre en el que mostraba su voluntad de resolver el convenio de mutuo acuerdo. Y será así.

El pleno municipal que se celebre a finales de este mes tendrá conocimiento de este último paso entre el club y el Ayuntamiento. La comisión de Alcaldía, que está convocada para el próximo lunes día 20, ya analizará este asunto.

De todas formas, el Consistorio ya está actuando dentro del campo. En las últimas semanas se ha procedido a una limpieza en profundidad, pintura en el graderío, reparaciones en baños como la colocación de azulejos que faltaban y desatacos. De hecho, han procedido a una resiembra del césped que impide al club jugar sus partidos en las instalaciones durante cuatro semanas. La inversión asciende a 247.000 euros.

Cuando el césped esté ya crecido, dentro de un mes, los jugadores blanquinegros volverán al estadio municipal.

El CD Badajoz, como equipo de la ciudad, seguirá disputando su competición en el Vivero, pero ya no gestionará el campo por el deterioro que presentaba al final de la temporada pasada y el alto coste de las reparaciones que necesitaba. El Ayuntamiento pasa así a hacerse cargo del mantenimiento del recinto.

Ampliar El Ayuntamiento ha repuesto los azulejos que faltaban en los baños a finales de la pasada temporada. HOY

El convenio que permitía al club explotar las instalaciones se firmó en diciembre de 2020, con Francisco Fragoso aún de alcalde y Joaquín Parra de presidente del club. Este acuerdo tenía una validez de cuatro años y daba posibilidad a prórrogas anuales hasta cuatro. Por lo que este acuerdo se mantenía vigente hasta el próximo diciembre.

El Ayuntamiento se molestó por el frustrado partido Gévora-Betis que privó de ingresos a Badajoz

Pero «el incumplimiento de algunos términos recogidos en el convenio», según afirmó el Consistorio en julio, llevó a esta decisión. Sin embargo, este mes se cumple un año de otro conflicto. El Ayuntamiento vio con desagrado cómo el club frustró las posibilidades del Gévora de jugar contra el Betis en el campo de la ciudad, el 30 de octubre de 2024, lo que obligó a la organización a trasladar el encuentro a Almendralejo de manera que se creó incomodidad al Gévora y la ciudad perdió los ingresos que hubiera conllevado el paso de la afición bética ese día en Badajoz.