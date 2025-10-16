HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dos operarios limpian las gradas del Vivero la pasada semana. HOY

El Consistorio retoma el control del Vivero tras romper el acuerdo con el CD Badajoz

El alcalde, Ignacio Gragera, dará cuenta de la resolución del contrato en el pleno de finales de este mes

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El Ayuntamiento de Badajoz y el C. D. Badajoz rompen finalmente de mutuo acuerdo el convenio de colaboración por el que la organización deportiva ... usaba en exclusiva el estadio del Vivero. El alcalde, Ignacio Gragera, estaba dispuesto a recuperar el campo por el mal estado en el que se encontraba e iba a hacerlo disolviendo el vínculo de forma unilateral. Pero finalmente no será necesario, dado que el club presentó un escrito el 18 de septiembre en el que mostraba su voluntad de resolver el convenio de mutuo acuerdo. Y será así.

