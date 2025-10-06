HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Badajoz no volverá a celebrar sus goles en el Nuevo Vivero hasta noviembre. ÁNGEL MÁRQUEZ
Tercera RFEF

El Badajoz estará un mes sin jugar en el Nuevo Vivero

El Montijo da su visto bueno a la petición blanquinegra del cambio de campo por la resiembra del césped y el club pacense tendrá cuatro salidas consecutivas

J. P.

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:39

El Badajoz se prepara para no bajarse del autobús en un mes. No es que Juan Marrero se plantee la idea de cambiar a un ... sistema defensivo para los próximos partidos ante tantas lesiones en la parte de arriba, sino que el equipo se va a pasar el próximo mes en la carretera sin pisar el Nuevo Vivero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

