El Badajoz estará un mes sin jugar en el Nuevo Vivero

El Badajoz se prepara para no bajarse del autobús en un mes. No es que Juan Marrero se plantee la idea de cambiar a un ... sistema defensivo para los próximos partidos ante tantas lesiones en la parte de arriba, sino que el equipo se va a pasar el próximo mes en la carretera sin pisar el Nuevo Vivero.

El club blanquinegro había solicitado al Montijo la posibilidad de cambiar el orden de sus partidos y jugar primero en el Emilio Macarro en la séptima jornada que se disputará dentro de dos semanas, el 19 de octubre. El motivo son los trabajos de mejora del césped que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento a través de la empresa adjudicataria de su mantenimiento Jardinería Sara. Este lunes comenzaron con la resiembra del césped para prepararlo para la temporada de invierno. Una vez finalizadas las primeras actuaciones de escarificación y cortado previo y comenzado este último proceso de tránsito al cambio de estación, el terreno de juego no se puede pisar durante un tiempo. De ahí, que el club pacense contactara con el Montijo para plantearle esta permuta en sus calendarios antes de pensar en otro campo alternativo para jugar como local. Así, la vuelta pasará a ser en el Nuevo Vivero el 1 de marzo en la jornada 24.

El club rojillo ha dado su visto bueno y al ponerse de acuerdo los dos clubes la petición ya cuenta con la autorización del Comité de Competición de la Real Federación Extremeña de Fútbol.

De esta manera, y teniendo en cuenta que después del encuentro ante el Montijo le tocaban dos salidas consecutivas a Pueblonuevo y Jerez, el Badajoz tendrá que afrontar en un mes cuatro desplazamientos seguidos. Así, el equipo de Marrero no volverá a reencontrarse con su afición en el Nuevo Vivero hasta el 9 de noviembre cuando reciba al Llerenense después de su periplo por Navalmoral, Montijo, Pueblonuevo y Jerez de los Caballeros.

Del mismo modo, en la segunda vuelta, el equipo de Marrero disputará cuatro partidos consecutivos en su campo entre las jornadas 23 a 26 (del 22 de febrero al 15 de marzo). Una semana después de viajar a Cáceres para medirse al Diocesano encadenará cuatro compromisos como local frente a Moralo, Montijo, Pueblonuevo y Jerez para siete días después visitar Llerena.

Estos cuatro desplazamientos seguidos marcarán el posicionamiento del Badajoz en su escalada hacia la cima y su confirmación para comprobar si recupera su vitola de aspirante después de lograr dos victorias seguidas.

La temporada pasada también pidió un cambio en el orden de partidos con el Puebla por este mismo motivo de mejoras en el césped y el Badajoz enlazó tres partidos fuera de casa consecutivos ante el Montijo, Puebla y Calamonte, que en la segunda vuelta los disputaría correlativos en el Nuevo Vivero.