Condenado a un año y siete meses de cárcel un constructor por la muerte de un albañil en Badajoz

Un año y siete meses de cárcel por homicidio imprudente y un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores. Es la pena que han aceptado un constructor y el responsable de seguridad de la obra en la que murió en 2019 Juan Manuel Pilao Rodríguez. Este viernes se ha celebrado el juicio por la muerte de este albañil que se cayó de un tercer piso en la obra en la que trabajaba en Badajoz.

La sentencia se ha acordado por conformidad. Los dos procesados, el empresario y el responsable de seguridad, han sido condenados, en concreto, a un año y un mes de cárcel por el delito de homicidio con imprudencia y otros seis meses por el delito contra la salud de los trabajadores.

Suspendidas penas de prisión

Las penas de prisión, sin embargo, han quedado suspendidas condicionadas a que los condenados paguen la responsabilidad civil que se ha establecido en 210.000 euros. El acuerdo se ha cerrado este viernes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz.

Juan Manuel Pilao Rodríguez murió el 9 de marzo de 2019, dos días después de caerse de una altura de 8 metros. Trabajaba en labores de desescombro en una obra de la calle Rivillas. Estaban demoliendo un edificio que sufría humedades.

Ampliar La víctima, Juan Manuel Pilao Rodríguez. HOY

El fallecido se encontraba en la tercera planta junto con otro compañero cuando cayó al vacío y sufrió un traumatismo craneoencefálico y lesiones cervicales que no logró superar. La Fiscalía ha indicado en el juicio que en el lugar en el que estaban trabajando no existían protecciones colectivas ni se había instalado una línea de vida. Se encontró una cuerda que los empleados ataban a sus arneses de seguridad, pero que no estaba correctamente colocada y su longitud no era la correcta.

La muerte de Pilao Rodríguez, que tenía 51 años cuando falleció, causó gran conmoción en Badajoz, especialmente en el ámbito deportivo. Era muy conocido por ser entrenador del Flecha Negra. Estaca casado, tenía dos hijos, y toda su familia estaba vinculada al club de fútbol.

En principio la Fiscalía pedía tres años y medio de prisión para los dos condenados. La acusación particular, representada por el letrado José Duarte, elevaba la petición a los siete años de reclusión al considerar que se trataba de un delito de homicidio. Sin embargo, finalmente las partes han llegado a un acuerdo para cerrar el caso con una conciliación.