El concurso de hamburguesas llena de grasa la Plaza Alta de Badajoz

Hace cuatro días que se apagaron los fogones en la Plaza Alta. Este fue el escenario el pasado fin de semana de la competición de ... hamburguesas 'The Master Burguers', la primera que se ha celebrado en Badajoz y que aglutinó a 11 restaurantes en este espacio.

Tras retirar las carpas de grandes dimensiones que albergaron el evento ha quedado al descubierto una capa de grasa que no deja indiferente a los vecinos. Ellos llevan varios días conviviendo con el olor a desinfectante y aceite quemado que los trabajadores de la limpieza se afanan en eliminar del monumento.

«Es una vergüenza el estado en el que se encuentra la plaza ahora mismo. La imagen que ofrece no solo es horrible para los vecinos, también para los turistas que suben a diario a conocer este rincón de la ciudad», dice indignado Fernando Sevilla.

Este vecino que vive en el número 1 de la Plaza Alta se encontró el pasado jueves con dos carpas enormes en la puerta de su casa. El evento, que estaba pensado para celebrarse en el auditorio Ricardo Carapeto, se trasladó en el último momento a este punto de la ciudad ante la previsión de lluvia. «Nadie nos avisó de esto y como vecinos somos los principales afectados y no sabíamos que esto se iba a celebrar aquí», contaba Sevilla enfadado.

Después de soportar las pruebas de sonido que comenzaron el jueves, los más de 20 vecinos que viven en las Casas Coloradas tuvieron que soportar durante todo el fin de semana el olor a frito, el ruido y la invasión que supuso para ellos tener los coches y las carpas en la puerta de sus casas. «Esto parecía una verbena, la estructura estaba a dos metros de nuestras viviendas. Pero lo peor es que las cocinas no tenían extractor y estaba todo lleno de humo. Esto echó a la gente a los alrededores de la plaza y se ha llenado todo de basura», apunta este vecino.

Patio de recreo

Después de un fin de semana de música y comida, aún quedan restos de la fiesta en un espacio que estos vecinos sienten que está saturado de eventos. «Aquí se celebra Almossassa, conciertos, carreras, el rastro... Son muchos eventos para un edificio histórico que parece un patio de recreo donde todo cabe», subraya Fernando Sevilla.

Él, al igual que María Solís, que también vive en la plaza, no se opone a que se celebren eventos, pero piden que se cuide. «En los últimos años está llegando bastante turismo. Este fin de semana venían grupos a la plaza y no podían ni hacerse fotos porque las carpas tapaban todo, pero peor es ahora que vienen y se encuentran el suelo manchado de grasa», zanjaban.

Los eventos son una iniciativa que busca recuperar el centro, pero para los que viven en él no son más que un elemento contraproducente para el turismo. «La Plaza Alta es una parte muy representativa de la ciudad y ahora mismo no estamos ofreciendo la imagen más bonita de ella», explicaba Miguel Ángel Rubio, un madrileño que vive en Badajoz desde hace dos años y que cree que las actividades que programa el Ayuntamiento están completamente descontroladas. «Deberían de haber cuidado la plaza y el entorno ante un evento gastronómico. De haberlo hecho los organizadores hubiesen protegido el suelo y los operarios de limpieza no llevarían aquí dos días con mascarillas intentado limpiar el suelo».

Para eliminar las manchas, varios operarios de la empresa municipal de limpieza FCC trabajan desde el martes a lo largo de los 30 metros de ancho que mide la plaza. Lo hacen con agua a presión, pero el proceso será lento, ya que para proteger el monumento no pueden emplear líquidos fuertes porque terminarían dañando la piedra. Con esto, el proceso de limpieza se prolongará en los próximos días hasta que no quede ni rastro de la grasa que han dejado las hamburguesas que se cocinaron allí el fin de semana.

A diferencia de lo que opinan estos vecinos, los organizadores destacan que ha sido un buen fin de semana. Así lo ha contado a HOY Raúl Velasco, de la empresa Conecta Música, que organizó la competición de hamburguesas. «Nosotros hemos salido muy contentos por el tema de público y la repercusión que ha tenido», relataba.

Según la organización, por la plaza pasaron el fin de semana alrededor de 15.000 personas. «Nuestra primera opción ante la amenaza de lluvia era habernos ido a Ifeba, pero estaba la Feria de los Mayores y no pudimos. Entonces pensamos que la Plaza Alta era un buen sitio».

Eligieron esta opción porque no podían suspender un evento para en el que todos los restaurantes procedían de fuera de la ciudad. Para ellos el inconveniente de hacerlo en este lugar es que no se puede proteger el suelo. «El problema es que este suelo está protegido y no se puede tocar. No hemos podido poner tarima flotante o una moqueta porque con tanto público se podrían producir caídas», explicaba.

Raúl asegura que el concurso volverá a Badajoz al año que viene. Una noticia que no celebran los vecinos de la Plaza Alta, que piden que se ponga en valor este lugar protegiéndolo de este tipo de actividades que solo generan beneficio en unos pocos.