Concierto benéfico de Navidad en Badajoz a favor de los niños necesitados de Tierra Santa La cita se llevará a cabo este miércoles y ha sido organizada por la Asociación Alumni Puertapalma-EI Tomillar, integrada por antiguos alumnos de los colegios del grupo Attendis en Badajoz

El Auditorio del Edificio Ibercaja, ubicado en el Paseo Fluvial, acogerá este miércoles 3 de diciembre el encuentro de la Asociación Alumni Puertapalma-EI Tomillar, integrada por antiguos alumnos de los colegios del grupo Attendis en Badajoz. Según ha explicado el colectivo en nota de prensa, se trata de una cita anual que se convierte en un espacio de reunión y orientación de sus miembros. «Sirve para reencontrarnos, seguir creciendo juntos y contribuir —con nuestra presencia y compromiso— a una causa solidaria que trasciende fronteras», indican.

Este evento, que arracará a las 19.30 horas, Este encuentro, se celebra de manera anual y forma parte del Plan Estratégico 2023-2028 de Alumni Attendis y tiene como finalidad reforzar el sentido de pertenencia, fomentar la formación continua y promover el compromiso social de los alumnos.

La edición de este año, señalan desde la asociación, se articulará en torno a un concierto benéfico, cuyos fondos se destinarán integramente a los niños necesitados de Tierra Santa, a través de la Campaña de Navidad para la Infancia del Ordinario Latino de Jerusalén. El concierto solidario 'Ecos de Belén' contará con la intervención del conjunto vocal 'Quodlibet' y jóvenes talentos musicales. «Con esta acción solidaria queremos unir cultura, educación y servicio, proyectando el espíritu de Alumni Attendis en la sociedad», resaltan.

El acto reunirá a antiguos alumnos, familias, representantes de la vida social y cultural de la ciudad y amigos de Attendis.