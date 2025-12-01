HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Concierto benéfico de Navidad en Badajoz a favor de los niños necesitados de Tierra Santa

La cita se llevará a cabo este miércoles y ha sido organizada por la Asociación Alumni Puertapalma-EI Tomillar, integrada por antiguos alumnos de los colegios del grupo Attendis en Badajoz

R. H.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:16

Comenta

El Auditorio del Edificio Ibercaja, ubicado en el Paseo Fluvial, acogerá este miércoles 3 de diciembre el encuentro de la Asociación Alumni Puertapalma-EI Tomillar, integrada por antiguos alumnos de los colegios del grupo Attendis en Badajoz. Según ha explicado el colectivo en nota de prensa, se trata de una cita anual que se convierte en un espacio de reunión y orientación de sus miembros. «Sirve para reencontrarnos, seguir creciendo juntos y contribuir —con nuestra presencia y compromiso— a una causa solidaria que trasciende fronteras», indican.

Este evento, que arracará a las 19.30 horas, Este encuentro, se celebra de manera anual y forma parte del Plan Estratégico 2023-2028 de Alumni Attendis y tiene como finalidad reforzar el sentido de pertenencia, fomentar la formación continua y promover el compromiso social de los alumnos.

La edición de este año, señalan desde la asociación, se articulará en torno a un concierto benéfico, cuyos fondos se destinarán integramente a los niños necesitados de Tierra Santa, a través de la Campaña de Navidad para la Infancia del Ordinario Latino de Jerusalén. El concierto solidario 'Ecos de Belén' contará con la intervención del conjunto vocal 'Quodlibet' y jóvenes talentos musicales. «Con esta acción solidaria queremos unir cultura, educación y servicio, proyectando el espíritu de Alumni Attendis en la sociedad», resaltan.

El acto reunirá a antiguos alumnos, familias, representantes de la vida social y cultural de la ciudad y amigos de Attendis.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  9. 9 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  10. 10

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Concierto benéfico de Navidad en Badajoz a favor de los niños necesitados de Tierra Santa

Concierto benéfico de Navidad en Badajoz a favor de los niños necesitados de Tierra Santa