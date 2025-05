«Tengo la conciencia tranquila», dice Gragera sobre su pase al PP

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, reconoció ayer después de pedir la baja de Ciudadanos para ser candidato a la Alcaldía por el PP ... que creía en un proyecto y que ahora el proyecto que le ilusiona y que cree que puede transformar este país, mejorarlo y cambiarlo es el del Partido Popular.

«La vida está hecha de etapas y a veces uno tiene que tomar decisiones, pero creo que eso es una razón absolutamente más que suficiente para justificar y para explicar el por qué», señaló a preguntas de los periodistas después de ser designado como candidato popular a la Alcaldía de Badajoz.

Según Gragera, mucha gente ha entendido sus razones, «y si no las ha entendido las ha respetado» y le han deseado suerte. «Estoy feliz por haber recibido también tantísimas muestras de apoyo».

Sobre si tiene previsto algún encuentro con afiliados, contestó que «obviamente». Espera empezar a tener contacto con gente del PP, con los afilados o con la gente más cercana, pero también con aquellos a los que no conoce todavía. «Después de tres años y medio gobernando en el Ayuntamiento, ya conozco a bastantes», aseguró.

«A partir de aquí igual que hago con todo el mundo, pues que me conozcan, que me valoren y sobre todo que me vean uno más con ganas de sumar al proyecto y con ganas de sobre todo de mejorar la ciudad», destacó Gragera, junto con que, después del anuncio de su candidatura, está «contento e ilusionado tras dar un paso difícil pero ilusionante» y que está convencido de qhaber hecho «lo correcto».

«Tengo la conciencia absolutamente tranquila y estoy muy feliz de esta oportunidad que me han dado y además que creo que va a ser buena para la ciudad», ha continuado, «para dar una respuesta política unificada en la ciudad y para poder seguir transformando Badajoz y por tanto muy contento y muy ilusionado», aseguró.