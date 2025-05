Gragera confirma su marcha al PP: «Es un paso difícil, pero creo que es lo mejor para Badajoz»

El hasta ahora alcalde de Badajoz por Ciudadanos, Ignacio Gragera, liderará al Partido Popular en el camino a la alcaldía de Badajoz en las ... elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.

«Es una decisión que tomo con la plena confianza que se ha depositado en mí, arropado por el PP regional, por el PP local y sobre todo por la ciudad de Badajoz», ha dicho el candidato poco antes de anunciar que su salida de Ciudadanos no influirá en el gobierno municipal, donde espera continuar gobernando con el apoyo de sus excompañeros en Ciudadanos.

«Para mí es un paso difícil, meditado, que ha supuesto una reflexión profunda. pero lo hago en el convencimiento de que es lo mejor para la ciudad», ha dicho en una rueda de prensa en la que han abundado los apretones de manos y las sonrisas.

La apuesta por Ignacio Gragera ha sido comunicada este miércoles por la presidenta regional del PP, María Guardiola, quien ha dado oficialidad la noticia en una rueda de prensa convocada en la sede provincial del PP en Badajoz. «El objetivo es muy claro: presentar el mejor proyecto, los mejores perfiles y el mejor equipo para ganar las próximas elecciones locales y autonómicas».

Con este anuncio se pone fin también a la carrera hacia la alcaldía iniciada meses atrás por Antonio Cavacasillas, que seguirá liderando al PP local pero no ha aclarado de momento si irá en la lista con la que Gragera concurrirá a las elecciones.

«Es una decisión muy importante para el futuro de la región en la que llevo trabajando desde el inicio de mi andadura al frente del PP extremeño –ha indicado Guardiola–. (...) Tengo el convencimiento de que es lo mejor por encima de sensibilidades, conjeturas y personalismos».

«Quiero dejar muy claro que la decisión se toma porque hay un consenso de todas las partes implicadas en que es lo mejor para la ciudad de Badajoz», ha añadido la presidenta regional del partido antes de afirmar que el hecho de que el candidato proceda de Ciudadanos no supone un problema. «No me permito líneas rojas, por ese motivo yo no voy a renunciar al capital humano y al talento que quiera venir a sumar a esta casa».

«Ciudadanos está en vías de extinción, pero tiene gente muy valiosa. Todo el que venga a sumar o construir, aquí tiene su casa», ha insistido antes de asegurar que David Salazar, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, no ha solicitado por el momento su ingreso en el PP.

Cavacasillas será el copiloto

Tras Guardiola ha intervenido Antonio Cavacasillas, coordinador local del PP, de quien se pensaba hasta ahora que sería el próximo cabeza del lista del Partido Popular a la alcaldía de Badajoz. «Hoy es un día de felicidad y para estar contentos porque juntos somos más. Hoy somos más fuertes que ayer gracias a la incorporación de Ignacio Gragera, a quien agradezco que dé este paso y lidere la candidatura de Badajoz como número uno».

«Hay veces en los que uno tiene que pilotar, y otras ir de copiloto, pero el coche lleva el azul del Partido Popular y va a llegar a la meta el primero», ha garantizado antes de dejar claro que en ningún momento durante los últimos meses se ha sentido el candidato del Partido Popular a la alcaldía. «Con los números que tenemos ahora, Ignacio Gragera es la mejor opción porque vamos a conseguir la mayoría absoluta».

Cavacasillas ha pedido que la noticia sea recibida con tranquilidad en el Partido Popular de Badajoz y ha insistido en el que la decisión adoptada es la mejor. «Ignacio Gragera no ha cambiado de opinión ahora, estoy convencido de que desde que nació es del Partido Popular y ahora vuelve como el hijo pródigo».

De momento, Gragera no ha podido precisar cuál será la postura de los otros tres concejales con los que cuenta Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, de quienes ha dicho que tienen completa libertad en su decisión. Pero sí ha dejado claro que confía plenamente en ellos para concluir la legislatura llevando adelante el proyecto en marcha.

Además, ha adelantado que en el próximo pleno presentará su renuncia como concejal de Ciudadanos para pasar al grupo no adscrito, desde el que seguirá gobernando como alcalde. «Aquí no se ha cambiado ningún acuerdo programático. El acuerdo de gobierno en Badajoz sigue vigente».