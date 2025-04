El concejal de Limpieza: «No hay coordinación en el Gobierno de Badajoz para el Carnaval»

«No hay coordinación en este Gobierno. Hay un Carnaval que cada año va a más y cada servicio va a su aire. Por eso ... te encuentras que las cosas no encajan bien. Qué menos que sentarnos y coordinarnos». Quien habla así es el concejal de Limpieza, Alejandro Vélez, a la sazón integrante del gobierno local.

Desde el gobierno local, en cambio, afirman que Vélez ha participado de la junta local de seguridad donde se diseñó el dispositivo de la fiesta y añaden que el responsable del servicio ha acudido a las reuniones previas al Carnaval. Para el gabinete del alcalde, Ignacio Gragera, el Ayuntamiento sí está coordinado.

Pero Vélez no está conforme con la organización. Sus palabras están relacionadas con las insistentes quejas de los pacenses por la falta de limpieza estos días de fiesta. FCC realiza el grueso de las tareas de 8 a 12 horas, que es cuando los bares que han abierto de noche están obligados a cerrar para que los operarios puedan fregar las calles.

Los operarios empiezan cuando los carnavaleros se van a dormir, pero coincide cuando otros pacenses se ponen en marcha. Estos últimos salen a la calle y se encuentran decenas de bolsas con restos del botellón. A esto se une el olor que dejan aquellos que no usan los baños públicos.

La Policía Local calcula que 625.000 personas han estado en las calles de la ciudad desde que comenzó el desfile infantil de comparsas el viernes hasta que terminó el entierro de la Sardina el martes. Hasta 150.000 personas se dieron cita el sábado y otras tantas el domingo para ver el desfile.

Alejandro Vélez asegura que a él no le «ha llegado ninguna crítica» y reflexiona que «cualquier ciudad con una fiesta de semejantes características en la calle quiere despertarse y que la calle está como si nada... no es realista».

«Querer despertarse y que la calle esté como si nada no es realista en Carnaval» Alejandro vélez, concejal de limpieza

A partir de esa premisa, reclama más medios para afrontar las tareas de estos días. «Estamos trabajando de una forma manual. Estamos en una situación al límite y con esta cantidad de personas, tanto si sigue igual como si se presenta más gente, se va a desbordar. Va a haber un momento en que no se va a poder recuperar la ciudad de un día para otro». Hasta el miércoles había recogido 10.000 kilos más de basura que el año pasado.

FCC ha reforzado el servicio del sábado con 50 operarios más en las calles comparado con otro fin de semana. «Para mejorar la recogida necesitamos más medios mecanizados pesados. Si en vez de recoger de forma manual, tuviéramos más tractores... Solo tenemos dos. Con más maquinaria pesada, la limpieza sería más rápida y efectiva. También necesitamos más barredoras, que absorben mejor el residuo sólido con volumen que hay en la calle».

A pesar de pedir más medios, afirma: «No considero que la limpieza sea deficitaria. Hay que mejorarla para no trabajar de unas maneras arcaicas. Pero hay que quitarse el sombrero con los trabajadores y tener en cuenta que a la ciudad le va a costar recuperarse. Esto pasa en cualquier ciudad. Ocurre en Pamplona, en el desfile del Orgullo Gay en Madrid... Las ciudades sufren y no se recuperan en cuatro horas».

Ampliar Operarios de Limpieza friegan las calles el lunes por la mañana, en el entorno de San Francisco. j. v. arnelas

El concejal advierte que la solución sería realizar un contrato extraordinario para las fiestas, aparte del que ya paga la ciudad a FCC. «Eso sale más barato a la ciudad que dimensionar el servicio de todo el año para una fiesta puntual».

Desde que Alejandro Vélez es responsable de Limpieza y su voto es imprescindible para mantener la coalición Cs-PP en el Ayuntamiento, este ha ampliado en dos ocasiones el contrato con FCC. «Se ha actualizado el contrato porque llevaba diez años y porque Badajoz ya no es igual, ha crecido y hay que atender las nuevas zonas que no aparecían en el contrato original. La concesionaria ha puesto de su lado, pero no da más. La empresa podría haber dicho: Si el Ayuntamiento quiere que saque 50 operarios más y más maquinaria, esto va a costar tanto. No lo ha hecho. Los gastos corren a su costa».

Una de las ampliaciones con FCC conlleva la adquisición de más máquinas. Vélez argumenta que si PP y CS hubieran agilizado la tramitación de ese contrato, las máquinas ya podrían estar en la ciudad. A pesar de lo cual insiste en la posibilidad de realizar un contrato extraordinario.

Vélez compara el caso de Badajoz con el de Pamplona, donde «la limpieza de todo el año está pensada para Sanfermines con un servicio ampliado todo el año y se paga para tener capacidad en un momento concreto. No planteo eso porque las necesidades diarias de Badajoz están cubiertas».

Vélez incide en que los operarios están baldeando las calles para eliminar el olor a orín y afirma que en algunas se percibe el uso de desinfectante. «En el Pirulí olía a pino este miércoles a las 14 horas».

Baños públicos

El edil de Limpieza reconoce que no hay baños suficientes en las calles y asegura que él habló con el edil de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez. La instalación de aseos corresponde a la delegación que organiza el Carnaval y no a Limpieza. «Le dije que se necesitaban más baños públicos y que pusiera carteles informativos para identificara bien los aseos. Ni los ha ampliado, ni los ha identificado para que el público los vea bien»

Vélez lamenta que hayan retirado aseos de las traseras de Juan Carlos I y que la gente miccione en las calles aledañas como Padre Rafael y Felipe Checa. «Como los urinario públicos y sus consecuencias donde más repercute es en limpieza... Que nos lo dejen gestionar a nosotros», reclama el concejal. Vélez afronta sus últimos meses en la concejalía, dado que logró su acta de concejal con Vox y después se marchó del partido. De momento carece de partido para concurrir a las elecciones de mayo.

«Hay que poner remedio (para los próximos años): Limpieza debería tener un presupuesto específico y asumir la gestión de baños públicos, así como ampliarlos ampliado y fregarlos».

Menos contenedores en San Roque

El edil reconoce como propio el error de no haber aumentado los contenedores de basura en San Roque el martes, para atender a las 50.000 personas que la Policía Local calcula que se dieron cita en la barriada.

«Hemos fallado, y lo reconocemos, en que no hemos ampliado contenedores para el Entierro de la Sardina».