Faltan aseos, aparcamientos y limpieza en el Carnaval de Badajoz

De viernes a martes, Badajoz ha tenido 625.000 personas en sus calles. Esa es la cuenta que hace el Ayuntamiento desde que las comparsas ... infantiles salieron el viernes de la avenida de Huelva hasta que la sardina recibió sepultura en San Roque el martes.

Los datos que publica el Ayuntamiento son más altos que nunca, algo que casa con la sensación que se tiene en la calle: El Carnaval está batiendo todos los récords de participación.

Pero, también, se extiende la duda de si Badajoz está preparada para atender tal volumen de personas en un periodo de tiempo tan corto y en lugares estratégicos: San Francisco, San Roque, la plaza de España o el recorrido entero del desfile de comparsas.

HOY.es ha planteado esa pregunta a la oposición municipal, a los empresarios de hostelería y turismo, y a carnavaleros. Esta es su visión.

Manuel Moreno, de Cetex: «Hay que darle otra dimensión»

Los empresarios de turismo creen que «hay que darle otra dimensión porque los datos avalan que se ha duplicado el Carnaval de 2022, que ya fue bueno», señala el presidente de Cetex, Manuel Moreno. «Badajoz se tiene que preparar para ponernos a la altura del número de visitantes. Los hoteles están llenos. Quizás hay que usar más partes de la ciudad».

Cree que para «atender a tanta gente habría que diversificar mucho más el Carnaval, que ahora está centralizado desde la avenida de Huelva hasta San Juan. Badajoz tiene capacidad para que siga viniendo más publico y se vaya abriendo el abanico».

Su análisis es bueno. «Que la fiesta va a más es una realidad y su internacionalización es un acierto».

Kiosco de San Francisco, Antonio Palmas: «Dan demasiada libertad al botellón»

Si hay alguien que ve el Carnaval en primera fila, ese es Antonio Palmas, que gestiona el quiosco de San Francisco. «Se van a cargar el Carnaval porque dan demasiada libertad al botellón. A mí no me quita negocio y si no lo hubiera no podría atender a todo el mundo en San Francisco, pero es que se puede ir de las manos».

Su experiencia es que «las familias se van cuando ven demasiada chavalería y botellón».

«El cliente q viene buscando el bocata de calamares, la familia, no estaba este año», incide. El suyo es uno de los establecimientos que ha mantenido los aseos disponibles para los clientes. Explica un truco para que sea más fácil limpiarlos: extender serrín en el suelo. En su opinión, faltan retretes en las calles y cree que una buena solución sería cerrar la calle Padre Rafael para colocar decenas de cabinas a un precio testimonial con el que contribuir a pagar limpiadores permanentes. El Ayuntamiento ha colocado este año 99 aseos gratis en las calles. En 2019 fueron 34 y en 2020, 74.

Ampliar Comparsa Vaivén, que preside José García. j. v. arnelas

Comparsa El Vaivén, José García: «¿Trasladar el desfile? No lo veo factible»

Uno de los problemas de esta fiesta es que acudió tanta gente el domingo que fue muy complicado ver el desfile. El presidente de la comparsa ganadora, El Vaivén, con más de 350 personas en marcha, no ve «factible» cambiar el itinerario. Ni llevarlo a Circunvalación y Paseo Fluvial, como se ha barajado en alguna ocasión. «Lo veo incluso más peligroso ahí porque las aceras son más estrechas». Además, considera que sacarlo del centro supondría restarle «magia». Pero también sabe que a la altura del teatro López de Ayala, donde está el punto de avituallamiento, se forma un embudo que puede ser peligroso.

Lamenta también que el pregón de José Mota comenzara el viernes antes de que terminara el desfile de las comparsas infantiles, que también llega a la plaza de España. «El fallo está en meter el desfile infantil hasta arriba», dice sobre las aglomeraciones que se formaron esa noche.

Por su trabajo como agente, sabe que falta Policía Local y Nacional en la calle y cree que se debería solicitar la presencia de los antidisturbios, dado que estos tienen formación en control de masas y aglomeraciones. Añade que el problema no está en los desfiles, sino en el botellón.

Ampliar Basura en la avenida de Saavedra Palmeiro, el martes a las 10 horas. HOY

Murga Almaridi, Juanma Martín: «Hay que pensar en más aseos públicos»

«¿Qué mejorar? La organización: pensar en los aseos públicos y no agolpar a todo el mundo en ciertas zonas a horas determinadas. Y sobre el desfile: Se ponen sillas blancas como hace 30 años, lo ideal sería subir la altura para que haya más gente sentada». El problema de esta opción es que evitaría que la gente que caminara viera algo del espectáculo.

El murguero Juanma Martín es fiel al desfile de comparsas y explica que a la altura de Los Castúos, en Santa Marina, «había veces que no se podía andar. Había taponamiento». Una alternativa sería sacarlo de su recorrido habitual para «meterlo por la autopista» y acceder al centro por Fernando Calzadilla.

Cree que se podría dividir el desfile, de manera que el domingo se reservara para las comparsas y el sábado se organizara otro con los grupos menores y los artefactos, que tienen un toque más humorístico. Desde el punto de vista de las murgas, requiere de «más organización de las actuaciones en la calle». Cree que es necesario diversificar actividades. Este sábado, por ejemplo, coincide las actuaciones de las murgas callejeras con el inicio de la gala en el auditorio Ricardo Carapeto.

PSOE, Ricardo Cabezas: «Falta limpieza y aseos, pero hará balance cuando acabe»

¿Está Badajoz preparado para un Carnaval de 150.000 personas en un solo día, como ocurrió el domingo? «Es el primer año como fiesta internacional y entiendo que hay que hacer mejoras. Hay que ser cautelosos y ver si somos capaces. Es pronto para hacer valoraciones», responde el jefe de la oposición municipal.

Ricardo Cabezas dice que es necesario hacer una «reflexión tranquila» y contar con los protagonistas antes de plantear cambios en el itinerario del desfile o en la organización de las murgas. Pero reconoce que es necesario mejorar el final del recorrido de las comparsas. «Hay que limpiar más, de un día para otro tiene que estar en perfecto estado de revista. El domingo, con miles de personas en las calle, se pegaban los zapatos por el sábado». Una de las quejas que más ha oído es la falta de urinarios y de aparcamientos.