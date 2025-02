El Ayuntamiento de Badajoz repartirá 1,2 millones de euros entre PP, PSOE y Vox en cuatro años

1.191.636 euros. Es la cantidad que se repartirán los tres partidos con representación en el Ayuntamiento hasta la próxima cita con las urnas, ... en 2027.

Este dinero se reparte en función de una cuantía fija por cada grupo político de 6.000 euros anuales pagaderos en 12 mensualidades. Y un componente variable por el número de concejales de cada uno de los grupos políticos existentes. Reciben 10.367 euros al año por edil, que se abonan igualmente en 12 mensualidades.

Esto supone que el PP, con 14 ediles, recibirá 151.138 euros al año y un total de 604.552 euros hasta 2027. El PSOE, que tiene diez concejales, percibirá 109.670 euros al año. Lo que supone un total de 438.680 euros en cuatro años. Vox, que ha accedido al salón de plenos con tres representantes, ingresará 37.100 euros en las cuentas cada año hasta sumar 148.404 euros en todo el mandato.

Con los 1,2 millones de euros, la ciudad podría urbanizar las calles de la barriada de Tulio. Es esa cantidad la que solicitó el año pasado a los fondos europeos para asfaltar las calles ubicadas una vez pasado el Cerro de Reyes. Pero, en lugar de eso, se reparte entre los tres partidos con representación en el Ayuntamiento.

Las aportaciones a los grupos se han aprobado en el primer pleno de organización, tras la constitución de la corporación. Las cifras se mantienen desde 2015.

El artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local concede al pleno la capacidad de destinar dinero a los partidos para su funcionamiento ordinario. Se puede usar para un abanico amplio de conceptos, pero relacionados con las necesidades de funcionamiento del grupo político. Entre ellos, la compra de material de oficina, la organización de campañas publicitarias, la contratación de asesoramiento profesional externo, o el pago de gastos de representación (dietas, viajes, comidas, etc.).

Se puede, por ejemplo, pagar el desplazamiento de concejales a los poblados en taxi, o pagar esa gasolina. También en fotocopias o afrontar alquileres de oficinas para la actividad del grupo, aunque todos los grupos cuentan con un despacho con sala de reuniones dentro del Palacio municipal.

Los presupuestos del Ayuntamiento para 2022, actualmente prorrogados, establecen para qué no se puede usar el dinero, siguiendo la Ley de Bases de Régimen Local. «Estas asignaciones no podrán ser destinadas a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial o al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación». Es decir, que no se puede contratar a nadie de forma directa para realizar tareas del Ayuntamiento que después pudiera reclamar su puesto al Consistorio. Los propios concejales de los grupos son personal al servicio de la corporación y por tanto no pueden percibir cantidades de estas asignaciones. Tampoco pueden servir para la financiación de los partidos políticos.

Pero este dinero no está fiscalizado por la Intervención del Ayuntamiento y, por tanto, se escapa al control interno. Según el PSOE, envían los datos al Tribunal de Cuentas y a su partido.

El grupo socialista en Badajoz fue objeto de una auditoría de las cuentas del ejercicio de 2020 promovida por su propio partido y, según Ricardo Cabezas, su portavoz, pudieron justificar toda la cantidad. Cada partido está obligado a llevar su contabilidad y ponerla a disposición de pleno en el caso de que este la solicite. Pero no lo ha pedido en las dos últimas décadas en Badajoz.

La situación contrasta con las exigencias a las asociaciones o colectivos que reciben fondos municipales en forma de subvención, para los que deben justificar hasta el último euro.

Hace ocho años se abrió el debate para que la Intervención municipal controlara el destino de ese dinero que la ciudad entrega a los partidos, pero finalmente no se hizo y ese debate ya no está sobre la mesa.

Cáceres llegó a aprobar una moción de Cs en 2017 para elaborar un reglamento en el que se incluyesen las obligaciones de los beneficiarios, el destino concreto del dinero, su justificación y una contabilidad precisa. Aquella iniciativa se aprobó, pero después cayó en el olvido.

Mérida, la mitad

Los 1,2 millones de euros que se reparten los grupos municipales de Badajoz, ¿es mucho o es poco? Logroño es una ciudad de similar población (151.136 habitantes) a Badajoz y acaba de aprobar también las aportaciones a los grupos. Allí hay cuatro partidos y se asignan 978.000 euros en cuatro años.

Aunque la Ley de Bases de Régimen Local hace referencia a que los Presupuestos Generales del Estado recojan las cuantías, nunca dicha ley de los PGE ha fijado ningún limite. Por lo tanto, cada corporación determina el importe total a repartir entre los grupos políticos que la integran. La Fempex marca una orientación, por la que Badajoz podía repartir como máximo, 658.944 euros en cuatro años. Pero la cuantía asignada por el pleno es prácticamente el doble: 1.191.637 euros.

En Extremadura las variaciones son acusadas. El Ayuntamiento de Badajoz prácticamente dobla la cantidad que se consigna en Mérida.

Y eso que el Ayuntamiento de Mérida acaba de subir estas aportaciones. Desde 2011, año en el que se produjo una rebaja drástica por la crisis económica, cobran 1.000 euros brutos al año cada uno y 1.000 brutos por cada concejal. Eso supondría, con la Corporación actual, 30.000 euros por ejercicio y 120.000 en todo el mandato. Tras el 28-M, el pleno aprobó pasar a 800 euros al mes por cada grupo y 400 euros por edil. Con eso se llegará a 168.000 euros al año, casi siete veces más que hace dos meses. Hasta 2027, serán 672.000 euros.

El aumento ha llevado un cambio. Los grupos municipales se quedarán sin asistente de grupo, que es un trabajador eventual contratado por el Consistorio para ayudar a la labor de oposición. El PSOE mantendrá uno y el PP otro a media jornada. Vox, XMérida y Unidas por Mérida perderán ese personal. El motivo es que el Ayuntamiento de Mérida tiene limitado a doce y medio el número de trabajadores eventuales y el Gobierno local, tras ganar un nuevo concejal, quiere disponer de más personal de confianza.

La intención del Gobierno emeritense es que el incremento de la asignación a los grupos les pueda permitir costear la contratación de un trabajador para esas labores de asistencia. Pero hay dudas legales sobre esa posibilidad, por lo que los partidos minoritarios han pedido al alcalde que busque otras fórmulas. Antonio Rodríguez Osuna se comprometió a estudiar las opciones para recuperar a los asistentes.

El alcalde de Badajoz acaba de aprobar el listado de trabajadores eventuales. Serán 21, de los que 19 están ya nombrados. [En una edición anterior de esta información se indicaba por error que eran 27 ] A los partidos de la oposición destina un empleado para cada uno. Esto es, un secretario para el PSOE y otro para Vox. Los otros 19 trabajarán para concejales del PP con nómina del Ayuntamiento. Los salarios oscilan entre los 49.969 euros brutos anuales del jefe de gabinete (3.569 euros brutos por 14 pagas) y los 26.049 euros al año de los cinco secretarios, que percibirán 1.866 euros brutos por paga.

En medio están los dos conductores (30.645 euros anuales), el secretario del alcalde (28.347), el periodista (33.710) y el jefe de órganos de gobierno (32.645 euros brutos al año). Le quedan dos puestos por cubrir. Son el de un periodista (hay dos en el listado) y el coordinador general de alcaldía, puesto de nueva creación con un salario de 45.307 euros anuales brutos (3.236 euros brutos al mes). Todos estos contratos dependen directamente del alcalde y cesan con él.

8.000 euros en Cáceres

Las dos grandes ciudades de la provincia cacereña, Cáceres y Plasencia, han aprobado aportaciones a los grupos municipales muy inferiores a las de Badajoz y Mérida. En el caso de Cáceres, los partidos se repartirán 68.760 euros en todo el mandato. Esto es, 17 veces menos que en Badajoz.

Cáceres mantiene este mandato un componente fijo para cada grupo de 1.860 euros anuales y un componente variable que asciende a 390 euros anuales.

El PP cacereño, que tiene once ediles, recibe 6.150 euros al año. El PSOE, que cuenta con 10, percibe 5.760 euros al año, y Podemos y Vox, con dos concejales cada uno, obtiene 2.640 euros al año cada uno de ellos.

Plasencia distribuirá 100.800 euros en cuatro años. El Ayuntamiento de Fernando Pizarro otorga 100 euros al mes por cada concejal. Son 21 ediles (12 del PP, seis del PSOE, dos de Podemos y uno de Vox), de manera que se reparten 25.200 euros al año.

Otros ayuntamientos Almendralejo 385.440 euros hasta 2027. Cada grupo recibe la cantidad fija anual de 200 euros, a lo que se suma 380 euros por edil al mes. Por concejales y cada mes, el PSOE ingresa de 4.180 euros (50.360 euros al año), el PP, 2.660 (32.120 al año) y Vox, 1.140 euros (13.880 al año).

Villanueva de la Serena 263.520 euros en cuatro años. La dotación económica fija mensual que percibirá cada grupo político será de 360 euros y 210 euros por edil. Así, el PSOE recibe cada mes 3.300 euros; el PP, 1.620 euros y Vox, 570 euros.

Zafra 351.200 euros en cuatro años. Se reparten 87.800 euros anuales. La dotación cuenta con un componente fijo (64.000 euros) a dividir a partes iguales entre los cuatro grupos que conforman la Corporación; y uno variable (23.800 euros) que se dividirá de forma proporcional, en función del número de miembros de cada grupo. Al constar de 17 concejales, por cada uno corresponde 1.400 por edil euros de esta parte variable.