La comisaría del Casco Antiguo de Badajoz se cerrará definitivamente a pesar de las quejas

La comisaría de la Policía Nacional en el Casco Antiguo de Badajoz cerrará de forma definitiva. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en ... Extremadura, José Luis Quintana, tras recibir al alcalde Ignacio Gragera que ha acudido al encuentro para pedir que no se eliminase este recurso ubicado en la plaza de San José, junto a la plaza Alta.

El delegado del Gobierno ha insistido en que las razones para el cierre de estas dependencias policiales son técnicas. «Lógicamente la petición del alcalde es que no se cierre esa dependencia de la policía pero hay que decir que en este caso es una decisión policial, exclusivamente policial y por lo tanto para mejorar la seguridad de la ciudad de Badajoz».

«La decisión la toma la Policía Nacional entendiendo que va a hacer un mejor uso de los recursos que tiene para actuar y que además, al cerrar esa dependencia, consiguen poner más personal en la calle, que es donde entiende ella que se puede hacer», ha añadido Quintana.

Quintana también ha afirmado que considera que el Casco Antiguo de Badajoz, por donde suele «pasear» es seguro. «Siempre vamos a tener cuestiones de delincuencia porque son inevitables en la sociedad en la que vivimos, pero yo sí que quiero decir que Badajoz, el casco histórico es seguro, que es un sitio precioso que a mí me encanta pasear y que además lo suelo hacer solo para que la gente lo vea sin ningún tipo de de problema».

Carta al ministro

En cuanto a la iniciativa de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pide que reconsidere la decisión de su departamento de cerrar la comisaría que la Policía Nacional tiene en el Casco Antiguo de Badajoz, el delegado del Gobierno no ha querido comentar este hecho. «No creo que tenga que valorarla, es una decisión que se toma desde el punto de vista técnico por parte de quienes son los responsables de la seguridad ciudadana de Badajoz. Yo creo que con la altísima profesionalidad que tienen, yo confío en sus decisiones», ha matizado.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha agradecido a Quintana que lo recibiese con rapidez para tratar este conflicto, pero ha reiterado que no está de acuerdo con la decisión. «Yo sí considero y así lo he manifestado la reunión y lo he manifestado también públicamente que la presencia permanente de Policía Nacional en el entorno del Casco Antiguo da un plus de seguridad», ha dicho Gragera.

«Coincido con el delegado en que no hay que tener ningún tipo de duda respecto a la seguridad de nuestro casco histórico, independientemente de que como decía, pues haya habido momentos y hay momentos en los que obviamente como en todos los lugares pues pueden suceder algunos hechos delictivos, pero nuestro casco histórico es seguro, pero también es verdad y considero que la presencia efectiva y permanente de la policía en un lugar, ya sea nacional o local, da ese plus de seguridad y sobre todo desincentiva a la comisión de delitos penales», ha concluido el alcalde.