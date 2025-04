Gragera, alcalde de Badajoz: «Pediré al delegado del Gobierno que impida el cierre de la comisaría del Casco Antiguo»

El cierre de la comisaría que la policía Nacional tiene en la plaza de San José, junto a la plaza Alta, es una de ... las cuestiones que en los últimos días ha desconcertado a los ciudadanos de Badajoz, que quieren impedir la marcha de este retén, con el que se sienten más seguros en el Casco Antiguo. Una marcha con la que tampoco está de acuerdo el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha asegurado este viernes a los medios su desacuerdo con esta decisión.

«Les he manifestado a policía y al delegado del gobierno mi disconformidad con este cierre, y le he pedido una reunión al delegado del Gobierno para poder tratar este asunto», afirmaba el primer edil, que subraya que este barrio aún necesita presencia policial efectiva y permanente.

En este sentido, Gragera quiere reunirse con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana para pedirle que tome partido por la ciudad e impida el cierre de la comisaría. «Fue algo que ya hizo una delegada del gobierno socialista, Carmen Pereira, que impidió el cierre en otra ocasión porque esta es la tercera vez que intentan cerrarla», aseguraba el alcalde, que pide que en este caso Quintana haga lo mismo.

En cuanto a la presencia de la policía Local en el centro, donde el Ayuntamiento tiene la comisaría de la calle Montesinos, asegura que están en el Casco Antiguo. «Nosotros seguimos allí, que he leído estos días que no hay presencia policial. No es cierto, hay presencia diaria. Quizá los fines de semana haya menos, pero los días de diario están allí mañana y tarde», contaba el regidor, que aseguró que es habitual ver en esta zona la furgoneta de la Giapol (Grupo de Intervención y Apoyo Policial de la Policía Local).

Reforzar el cuerpo

Con la marcha de los agentes nacionales, Gragera adelantó que reforzará la presencia de los agentes que son de su competencia. «Nosotros estamos en el Casco Antiguo. Cada policía tiene sus competencias y sus cometidos. Yo podré reforzar la presencia de la policía municipal y lo vamos a hacer, pero no se puede pretender sustituir un recurso por el otro porque las competencias y las necesidades no son las mismas», zanjó Gragera, convencido de que esto es una cuestión de seguridad que compete a todas las administraciones pero especialmente a quien tiene las competencias de seguridad ciudadana, que es la Policía Nacional.

Por otro lado, se mostró sorprendido ante las declaraciones del líder del PSOE en Badajoz, Ricardo Cabezas, quien aseguró que el Consistorio tiene responsabilidad en este asunto. «El Ayuntamiento de Badajoz no era ni conocedor ni consentidor de esta situación y así se lo trasladaré al delegado para que interceda ante el Ministro de Interior y evite este cierre, para así poder garantizar la seguridad y la presencia efectiva y permanente de la Policía Nacional en el Casco Antiguo porque hace falta para mejorar la seguridad y la confianza en visitantes y ciudadanos», argumentó.

Así, Gragera aseguró que, este abandono supone un mazazo a la colaboración y la recuperación del Casco Antiguo por el que afirma, trabaja su Gobierno.