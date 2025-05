Comienza la instalación de contenedores marrones en Badajoz

Los esperados contenedores marrones son grises en realidad. Hoy han comenzado a instalarse las nuevas basuras para restos orgánicos en Badajoz. Se trata de contenedores ... gris oscuro con una franja marrón en la que indican que son para desechos orgánicos y una tapa trasera también marrón.

Las pedanías de Alcazaba y Novelda del Guadiana han sido las primeras en descubrir estos nuevos contenedores. En total se instalarán 561 hasta el próximo 15 de febrero, pero habrá que esperar para que entren en funcionamiento.

Los residentes de Alcazaba, por ejemplo, se han acercado este martes con curiosidad a su sus nuevos contenedores, pero al presionar las palancas y tratar de levantar la tapa han comprobado que están cerrados. Será así hasta dentro de unas semanas cuando el Ayuntamiento de Badajoz y la concesionaria de limpieza, FCC, reformen el contrato actual para que los trabajadores de este servicio amplíen sus funciones y recojan estos depósitos. El pleno municipal tendrá que aprobar un incremento de 380.000 euros al año en el contra con con FCC para que realicen la recogida de estos restos.

Esta negociación entre Consistorio y concesionaria coincide, además, con la convocatoria de huelga de los trabajadores de limpieza que amenazan con parar en Carnaval si no se mejoran sus condiciones.

La instalación de los contenedores ha comenzado ya, sin embargo, porque su implantación depende de fondos europeos y debe estar ejecutada antes de mediados de febrero. Por tanto los barrios de Badajoz y sus pedanías irán viendo estos depósitos junto a los contenedores habituales las próximas semanas, aunque aún no podrán abrirlos.

Para agilizar su distribución, el Ayuntamiento ha dividido la ciudad en tres sectores. El primer sector comprende las pedanías y la margen derecha del Guadiana, donde distribuirán los cubos del 10 al 16 de enero. El segundo sector abarca Valdepasillas, La Paz, Huerta Rosales, la barriada de Llera, Las Vaguadas, Ciudad Jardín, Antonio Domínguez, Cerro de Reyes y Suerte de Saavedra. En estos, el reparto se desarrollará del 17 al 30 de enero. El tercero incluye el Casco Antiguo, Santa Marina, Pardaleras, San Roque, Cerro Gordo y La Pilara y los distribuirán del 31 de enero al 15 de febrero.

¿Y para qué sirven?

El objetivo de los nuevos contenedores es recibir restos orgánicos para hacer compost (abono natural). Para ello es necesario que los vecinos hagan una mejor separación de sus basuras, no vale lo que tradicionalmente dejaban en los verdes, lo que no entraba en cristal, plástico, etc.

Los nuevos contededores deben recibir restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cascaras de huevo o posos. También servilletas y papel de cocina usados.

Sin embargo no deben echarse en estos depósitos otros desechos como la cerámica, los pañales, las colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo o polvo.

Para lograr desechos en casa destinados al contenedor marrón, lo más cómodo es tener un cubo en el que solo se desechen restos orgánicos. Con este objetivo el Ayuntamiento de Badajoz distribuirá desde el próximo 10 de enero 65.200 cubos entre los vecinos ( de 10 litros) y 3.870 para la hostelería (de 40 litros). El objetivo es que los pacenses se acostumbren a separar solo lo orgánico en sus casas y luego lo lleven a los nuevos contenedores.

Para formar a las familias, el Consistorio pacense también distribuirá 370.000 dípticos con información en los buzones de la ciudad. Estos folletos detallarán de qué se debe depositar y qué no en el contenedor marrón, y las fechas de reparto.

La implantación de estos nuevos contenedores y el reparto de cubos cuesta 1,6 millones de euros. 1,2 de ellos están financiados con los fondos Next Generation y el resto han sido fondos municipales.