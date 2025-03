Los comerciantes del mercado navideño de Santa María cerrarán si no remontan las ventas

Unas monedas para cambio es lo único que tenía en su caja a la una y media del mediodía Elvira Cortés, una de las comerciantes ... del mercado de la plaza de Santa María. Ayer fue festivo y los puestos de este mercado navideño volvieron abrir sus puertas. Un mercado que el Ayuntamiento de Badajoz ha instalado este año por primera vez junto al Museo de la Ciudad con la intención de que la Navidad también tenga presencia en el Casco Antiguo.

Estos puestos abrieron el fin de semana pasado con la inauguración del alumbrado, pero apenas quedaron 29 euros en la caja de Elvira, que vende los dulces y pasteles del obrador pacense de 'Artesanos Panvira'.

«Se preveía como un fin de semana bueno por la inauguración, pero aquí apenas vinieron personas. Yo vendí muy poquito, de hecho tuve que tirar muchos productos, esto es todo casero y se estropea, y estoy teniendo mucha merma», cuenta apenada esta comerciante, que durante tres años estuvo vendiendo en el mercado de San Francisco y asegura que no tiene nada que ver.

Vacía estaba también la caja de Soledad Suárez, una pacense que por primera vez ha instalado un puesto en el mercado navideño. La limpieza de las planchas de gofres y la freidora de buñuelos dejaba adivinar que después de tres horas abiertos al público ni siquiera las había encendido para utilizarlas.

Pese a que esta joven no tiene experiencia previa en el sector, asegura que sus primeras impresiones no son buenas. «Creo que se le debería dar más publicidad a este mercado navideño porque hasta aquí llega muy poca gente, esto está muy flojo y quizás hubiese sido más acertado instalarnos en otro sitio como la catedral o la propia plaza de San Francisco», subraya esta joven, que ayer por la mañana no consiguió vender ninguno de sus dulces.

Pese a que la niebla tenía mojada toda la plaza, los paraguas se agolpaban en uno de los puestos que ha abierto una pareja de Valladolid, que una semana después de su llegada a Badajoz no se han desprendido de ninguno de los artículos con los que llegaron.

Él vagaba cabizbajo por la plaza, mientras ella hacía ganchillo para pasar el tiempo. Desilusionados porque después de varios años solicitando al Ayuntamiento plaza para poder vender en Badajoz, se la han asignado en un lugar donde no venden nada. «Nosotros estas fechas vamos a vender a Caravaca de la Cruz y no hay comparación», dice la comerciante, que elude dar su nombre, y que solicitó el puesto con la intención de estar en San Francisco. «Aún así nos dijeron que iban a apostar por este mercado, que era novedad este año y que preveían unas 20.000 personas, pero aquí no llega nadie».

Precisamente fue la falta de público de la semana pasada lo que les hizo tomar la decisión de cerrar de lunes a miércoles con la intención de frenar las pérdidas. «La iniciativa de abrir solo los fines de semana ha sido nuestra. Nos parecía inviable abrir los días laborales porque si un domingo no viene nadie, menos un lunes. Pero aún abriendo el fin de semana, esto aquí no marcha bien», asegura Elvira.

Cerrar toda la Navidad

El puente del que aún quedan varios días por delante, ya que el festivo del domingo pasa al lunes, será para los cinco comerciantes de la plaza de Santa María el punto de inflexión para continuar ahí el resto de las fiestas.

«Vamos a probar este fin de semana, pero si no hay una mejora de las ventas cerraremos, porque así es insostenible estar aquí todas las navidades», aclara Cortés, que explica que el problema no es de los comerciantes, sino del público que no va hasta allí.

Una decisión que respaldan el resto de vendedores y que ya han comunicado al Consistorio. «Ellos son conscientes de lo que ocurre, nos dijeron que este mercadillo era una apuesta, pero no se le está dando la publicidad suficiente. El día de la inauguración el alcalde ni siquiera vino a la plaza, tenemos poca visibilidad», dicen.

Para Soledad esta desconexión que tienen con el resto de vendedores, que sí sacan rentabilidad a sus puestos, se solventaría si los trasladasen de allí. Se sienten alejados de todos los puntos navideños, y creen que la plaza de San Francisco o incluso la avenida de Huelva es un lugar más acertado para poder hacer negocio.

No piensan lo mismo Beatriz Medina y su madre, vecinas del Casco Antiguo, que pese a que están encantadas con el decorado navideño no se acercaron a ninguno de los puestos. «Es fantástico tener esto en el barrio y que dividan las actividades de las fiestas para que no esté todo en el mismo punto y evitar así aglomeraciones», cuenta. Lo peor para ellas es que no se ha dado a conocer lo suficiente este mercado y que hay muchas personas que no saben ni tan siquiera cuál es la plaza de Santa María.

Este punto de la ciudad cuenta con una programación bastante completa para atraer público, pero eso no es suficiente para el mercado, que echa en falta iluminación desde la plaza de España hasta el Museo de la Ciudad. Un alumbrado que como ya contó HOY se retrasará hasta la segunda quincena de diciembre en quince calles del Casco Antiguo, como la calle San Pedro de Alcántara que rodea la plaza.

Con estas condiciones los vendedores creen que la apuesta por dinamizar esta plaza no funcionará porque según ellos es el público quién no quiere estar allí.