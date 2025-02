Los coches se quedan atrapados en el barro en el parking de la calle Morales, en Badajoz

El domingo Marisa Barca salió de casa por la mañana para hacer un recado con una amiga. Iba a coger su coche para recoger a su conocida e ir juntas a Portugal. Cuando fue a sacarlo, se dio cuenta de que no se movía. Se ... había quedado encajado en el barro. Su amiga la recogió y por la tarde varios vecinos del Casco Antiguo le ayudaron a mover su vehículo en medio del barrizal. Como ella otros residentes de la zona han visto estos días cómo sus coches se quedan atrapados en el nuevo aparcamiento de la calle Luis de Morales.

Hace cuatro meses el Ayuntamiento de Badajoz demolió cuatro casas en mal estado en el cruce de las calles Luis de Morales y Encarnación. En el futuro hay un plan para ir derribando más edificios y crear una nueva plaza en este espacio, uno de los más deteriorados de la zona monumental.

El Consistorio anunció que, temporalmente, los solares resultantes de la demoliciones serían aparcamientos. Cuando terminó la recogida de escombros, se retiraron las vallas y quedó al aire un solar de tierra. El problema es que el terreno está en malas condiciones y con las lluvias es impracticable.

«Este fin de semana se han visto atrapados varios vecinos», se lamenta Vicente Rolo, portavoz de Procabb (Plataforma por la recuperación del Casco Antiguo de Badajoz). Él mismo aparca en la zona «pero tuve cuidado y suerte y pude sacarlo».

«Las próximas semanas va a seguir lloviendo y eso es un barrizal, no hay más que ver cómo está la calle», se lamenta Rolo. El portavoz de esta agrupación del Casco Antiguo se refiere a que, como la calle Luis de Morales está en cuesta, el barro ha ido resbalando por la calzada y toda la vía tiene tierra que ha caído del solar.

«Está hecho una pena. No nos lo pueden dejar así, se nos mete el polvo y la mierda en casa», se lamenta Josefa Méndez, vecina de la calle Luis de Morales. «Estamos acostumbrados a las ruinas y al miedo a que se caiga una casa cuando llueve. Ahora además tenemos un barrizal. Yo le he dicho a mi vecino que no aparque allí, pero es que tampoco hay alternativa. Cada vez es más difícil dejar el coche y por eso lo ponen ahí».

Tras las últimas lluvias parte del solar ha quedado impracticable por los baches. Sin embargo varios vecinos siguen aparcando en los bordes. Es el caso de José Manuel Ángel. «Está mal, pero yo espero que algún día asfalten este solar como asfaltan los aparcamientos de otros barrios».

«Debían haber puesto más dinero en la obra y haberlo dejado en mejores condiciones, asfaltado, con las plazas dibujadas...», añade este residente del Casco Antiguo. El derribo de las viviendas costó 50.000 euros a las arcas municipales. En concreto el Consistorio demolió os números 81, 89 y 91 de la calle Encarnación y el 38 de la calle Luis de Morales. Eran inmuebles con más de cien años de antigüedad que estaban en ruinas.

En la calle Eugenio Hermoso, también en el Casco Antiguo, hubo un caso similar. El Ayuntamiento pacense demolió viviendas en mal estado en la calle Eugenio Hermoso, también casas de titularidad municipal. El solar restante quedó abierto como aparcamiento aunque en ese caso no era de tierra, se colocaron piedras, zahorra. El resultado no gustó a los vecinos porque también se creaban baches y los coches derrapaban. Finalmente este parking fue asfaltado dos años después.

El futuro

Los vecinos de la zona también piden que «no se eternice» el proyecto para rehabilitar la zona y crear una plaza. Para que se haga realidad al Consistorio le quedan varias casas por comprar y derribar. No hay plazo para que se haga realidad.

Mientras se lleva a cabo, esta zona del centro de Badajoz está llena de casas en ruinas y solares. También hay varias infraviviendas ocupadas principalmente por toxicómanos. «Es indignante», resume la situación Vicente Rolo, de Procabb, que reclama que al Casco Antiguo se le preste tanta atención como a otros barrios de la ciudad.

El plan general de Badajoz prevé, además de una plaza, que este área del Casco Antiguo se haya un edificio de uso municipal y abrir un acceso a la calle San Pedro de Alcántara. Este proyecto, sin embargo, está sobre la mesa desde 1989 y solo han dado los primeros pasos.

Además del área entre la calle Luis de Morales y la calle Encarnación, hay otra cuenta pendiente desde hace muchos años en este lugar. La casa del número 52 de la calle Morales lleva apuntalada por una andamio gigante desde hace catorce años. De hecho el propio soporte está oxidado y los residentes temen que se venga abajo. El Ayuntamiento se comprometió a demoler con sus propios medios este inmueble, pero por el momento no se ha llevado a cabo.

Este andamio es el más antiguo de las casas en ruinas seguido del de la calle Norte, que ha cumplido diez años.