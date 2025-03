Otro coche empotrado en San Fernando: «Es una suerte que en ese momento no cruzara nadie»

Un vehículo empotrado en los jardines de la avenida Augusto Vázquez, en la barriada pacense de San Fernando ha causado de nuevo revuelo ante los ... vecinos, que hace justo una semana también presenciaron un suceso similar en la avenida Carolina Coronado.

En esta ocasión un vehículo de la marca Citroën ha invadido una de las aceras de la mentada avenida, para terminar parado sobre los setos de uno de los jardines que rodean los edificios. Así ha sido como la persona propietaria del vehículo, que ha preferido mantener su anonimato, se lo encontró esta mañana cuando se dispuso a cogerlo para ir a hacer unas gestiones. «He visto a varios vecinos alrededor de la acera y me he acercado a ver que pasaba, cuando he visto que mi coche estaba ahí estampado», contaba tras explicar que lo había dejado estacionado en la confluencia de esta avenida con la calle Antonio Machado.

«Algún fallo ha tenido que haber con el freno de mano, o algo porque estaba aparcado perfectamente. No debería haber terminado aquí», señalaba mientras esperaba a la grúa.

La fortuna ha querido que el siniestro, que se ha registrado a la altura del número 5 de un edificio de nueve plantas, no se haya cobrado ninguna víctima. Pues pese a ser una zona muy transitada el coche no ha colisionado con ninguna otra persona, y tampoco ha impactado a ningún otro vehículo de los que transitan por la vía o estaban allí estacionados. Tan solo se ha llevado por delante un seto de un metro de altura que sirve de perímetro a la zona ajardinada de la comunidad.

«Ya he hablado con el presidente de la comunidad de vecinos, porque los únicos daños han sido en esta parte del jardín, y esto corre todo a cargo del seguro», decía la persona propietaria del coche, que se refería al suceso como un milagro por no haber ocurrido nada más grave, pese a lo peligroso del suceso. «Es una suerte que en ese momento no cruzara nadie por la acera ni le hiciese daño a nadie», zanjó.

Freno de mano

Todo apunta, que el incidente se ha debido a un fallo del freno de mano, que fue lo que probablemente ocasionó que el vehículo emprendiera la marcha al estar en una zona en la que hay una ligera pendiente, de forma que al no haber nadie al volante terminó empotrado contra los setos del jardín, que estaba perpendicular a la calle en la que estaba estacionado.

Un segundo incidente mucho más leve que el de la semana pasada, cuando un vehículo modelo BMW se empotró en el interior de la tienda Modas Evas, también en San Fernando, aunque en esta ocasión en la avenida Carolina Coronado. En este accidente si se vieron involucradas varias personas, seis que se encontraban en el interior de la tienda. Una de ellas resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Badajoz, donde continúa hospitalizada.