HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Las cintas brillantes que se han instalado en muchas viviendas. JOÉ VICENTE ARNELAS

Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga

La abundancia de edificios vacíos en el centro aumenta la presencia de palomas en la zona monumental

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:29

Muchos pacenses se sorprenden estos días al caminar por el Casco Antiguo y ver múltiples cintas brillantes colgando de las ventanas y los balcones ... del barrio. No, no es una excéntrica iniciativa para la Noche en blanco. Es uno de los métodos que están usando los vecinos para tratar de poner freno a la plaga de palomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  3. 3 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  4. 4 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  5. 5

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  6. 6 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  7. 7

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  8. 8

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  9. 9 Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván
  10. 10

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga

Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga