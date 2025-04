Hacer cine con raíces y conciencia social

Un pequeño pueblo enclavado en los Picos de Europa, decenas de paisanos predispuestos a ayudar y valentía para afrontar nuevos retos. Estas son las piezas ... claves que han llevado a Sara Fortuna (La Garrovilla, 1982) a dirigir su primer cortometraje de ficción.

Fortuna es una realizadora audiovisual que, a pesar de llevar doce años viviendo en Santander, tiene muy presente sus raíces extremeñas.

La directora estudió Magisterio Primaria en Cáceres como alternativa a la carrera de sus sueños, Bellas Artes. Cuando terminó, hizo la licenciatura de Comunicación Audiovisual de la UEx en Badajoz.

«Me interesa mucho el tema social, casi todo lo que hago guarda relación con la realidad que vivimos y aunque esté en Cantabria, mantengo ese 'hilo rojo' con Extremadura», explica Fortuna.

Y ese interés por los temas que afectan al día a día de las personas es lo que hizo que esta extremeña estudiase también Psicología en la UNED.

Utilizar el arte como medio de expresión es la tónica de la vida de la realizadora. Por eso, en su juventud, estudió en la Escuela de Arte de Mérida. «Me encanta escribir, pintar, la escultura, la cerámica… Soy muy inquieta con las artes». Su inquietud por las diferentes artes le ha llevado a embarcarse en otros proyectos más allá del audiovisual.

Es el caso de 'Origen', una exposición multidisciplinar en la que mezcló el mundo del sonido con la cerámica. Fortuna hizo un podcast guiado con unas pequeñas esculturas que dejó por las calles del pueblo. A través de la guía sonora y en acompañamiento de las figuras de cerámica, la gente podía viajar por las calles de la localidad.

La extremeña empezó de cero montando vídeos. Tiene una densa trayectoria como realizadora y editora de televisión. Cuando se mudó a Santander, quería emprender nuevos proyectos más allá de la televisión y creó la productora Ilumina Films junto con Alberto Matabuena, su actual pareja.

Desde entonces, ha ejercido de localizadora, realizadora, editora, directora… «Un profesional tiene que tocar muchos palos, tiene que saber hacer las cosas pequeñitas para intentar hacer una obra grande. Me encanta saber qué hacen todos para implicarme con el equipo entero. Ahora cuando veo que las cosas dan su fruto es porque lo he hecho todo desde cero, poco a poco. Nadie me ha regalado nada».

Sus trabajos tienen en común la esencia de la psicología y de enseñanza. «Quiero que el que lo vea se haga preguntas, se replantee las cosas». Entre sus últimas obras están los documentales '24 horas de barrio' y 'Estado de crítica'. «A raíz de esto, unos amigos y compañeros de profesión de la productora 'Ruido interno' me propusieron hacer un corto de ficción y no me lo pensé, dije que sí inmediatamente», explica. Su ilusión se completó cuando Fortuna leyó el guion de Marcos Díez, que hizo que se 'enamorase' de 'Tres palabras'.

«Es muy importante conocer el trabajo de todo el equipo, saber qué hace cada uno» Sara Fortuna Jiménez Directora y realizadora audiovisual

A pesar de tener un gran bagaje en los documentales, Fortuna ha emprendido esta nueva línea de trabajo «sin miedo». «En el documental vas paso a paso conociendo e investigando sobre la historia que no para de oscilar, es más inseguro. En la ficción tienes el texto y a partir de ahí lo construyes todo: cómo son los personajes, cómo hablan, cómo se mueven... Es diferente pero lo he disfrutado mucho».

El equipo de este proyecto lo han formado veinte profesionales y casi un centenar de colaboradores, actores profesionales y vecinos de Espinama. «Les ha encantado y me lo han transmitido, así que estoy muy orgullosa», añade. El cortometraje se estrenó el sábado 2 de septiembre en el Festival 'Rural' y próximamente estará en el Festival Internacional de Santander.

Recuerdos

Cuenta que el día de estreno tenía unos nervios «horrorosos». «El momento de compartir la obra, cuando veo que ya 'anda por sí sola' y los espectadores se emocionan, es muy importante».

Entre los centenares de recuerdos que estos meses le han aportado, guarda con especial cariño el estreno. «Ese día estuvo mi familia conmigo, se hicieron 800 kilómetros para acompañarme. También estuvo el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón. El momento en el que lo vieron y se emocionaron conmigo, fue mágico».

Disfruta de cada uno de sus proyectos teniendo en cuenta que «lo más importante es saber que tus ideas valen la pena y que hay que luchar por ellas». «Hay que tener ideas diferentes y llevar adelante tus proyectos creyendo en ellos. Muchas veces te hacen dudar de ti y de lo que quieres contar y como mujer, es todavía más difícil. Aprender, ir poco a poco, pero sin miedo».

Actualmente está en la preproducción de su próximo corto documental: 'Nana'. En él desarrolla el tema de las escuelas en entornos rurales apartados en los que cada vez quedan menos alumnos. Una obra que verá la luz en unos meses y que se sumará a la lista de los sueños cumplidos de Fortuna. «Tengo metas cortas en el día a día con las que voy disfrutando del paso del tiempo».