El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera Uno de los vehículos ha invadido la mediana y ha chocado contra una farola; dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, y han sido derivadas al Hospital Universitario de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:08 | Actualizado 17:20h.

El choque entre dos vehículos ha provocado el corte de un tramo de la avenida Antonio Cuéllar Gragera de Badajoz. Tras el accidente uno de los coches implicados ha invadido la mediana y chocado contra una farola. En este siniestro dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, y han sido derivadas al Hospital Universitario de Badajoz.

El parte del centro de emergencias de Extremadura recoge que dos personas han resultado heridas. Un hombre de 73 años ha sido trasladado en estado grave hasta el hospital con policontusiones y trauma torácico. El otro herido, de 37 años también ha sido derivado al centro hospitalario con latigazo cervical.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las tres de la tarde. Según la Policía Local de Badajoz, que ha atendido el siniestro, ha sido una colisión entre dos vehículos en la intersección de calle Canela con calle Antonio Cuéllar Gragera, a la altura del centro comercial La Plaza. «Presuntamente el coche que circulaba por calle Canela se ha saltado un ceda al paso, siendo golpeado por el que circulaba por Antonio Cuéllar, presuntamente a más velocidad de la permitida», indican los responsables policiales que matizan que las circunstancias del accidente aún están en fase de investigación.

Tras el primer choque entre ambos vehículos, añaden desde la policía, el vehículo que llegaba desde la calle Canela ha invadido la mediana y ha impactado con una farola.

Al llegar al lugar del siniestro la Policía Local ha cortado un tramo de la avenida donde había numerosos cristales y aceite procedente del siniestro. Tras la retirada de los vehículos, la calle se ha podido reabrir. La grúa ha tenido que ayudar a retirar los coches.

Numerosos vecinos que estaban en las terrazas del centro comercial La Plaza han sido testigos del accidente que ha obligado a la policía a desviar el tráfico por la calle Canela y la avenida de Pardaleras mientras ha estado cortada Antonio Cuéllar Gragera.

Este mes

El último accidente grave en Badajoz tuvo lugar el pasado 9 de septiembre. Un ciclista de 40 años fue atropellado en el barrio de Huerta Rosales. El accidente se produjo a las 7.15 horas en el cruce de la avenida Luis Movilla con la calle Arturo Barea.

El afectado fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado menos grave con un traumatismo lumbar.

El día 16, además, una mujer de 66 años resultó herida tras sufrir un atropello en Badajoz. Este accidente tuvo lugar en la calle Pedro Balas López de la capital pacense, según informó el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 13.22 horas de este martes.

La mujer sufrió un traumatismo en el brazo y ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Badajoz.