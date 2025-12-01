HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Charla de Trinidad Nogales sobre Emerita Augusta

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

La Academia de Medicina de Extremadura (AMedEx) y el Colegio de Médicos de Badajoz han programado este lunes la conferencia ‘Augusta Emerita. Una capital en los confines del Imperio’. La charla será impartida por la arqueóloga Trinidad Nogales Basarrate, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

El acto comenzará a las 19.00 horas en el auditorio del Colegio de Médicos, en su sede de la avenida de Colón, y será moderado por el profesor y doctor Agustín Muñoz Sanz, presidente de la AMedEx.

