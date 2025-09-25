El certamen JABA apoya el talento de los jóvenes extremeños y del Alentejo

El 19º Certamen Transfronterizo de Creaciones Jóvenes JABA 2025, puesto en marcha por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, apoya el talento ... de los jóvenes de Extremadura y del Alentejo portugués con una dotación económica municipal en premios de 9.200 euros (nueve galardones de 800 euros para participantes de 18 a 35 años) entre sus distintas categorías, como son audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotoperiodismo y pintura.

La concejala delegada Mariema Seck presentó ayer el certamen junto al creador del cartel, Óscar Escudero, con su obra 'Caleidoscopio de recuerdos y memorias que florecen', quien intervino vía online en esta presentación en la que se dieron a conocer los pormenores y novedades de la nueva edición de este proyecto que nace con un objetivo: dar voz, visibilidad y apoyo al talento joven de Extremadura y Alentejo de entre 13 y 35 años.

El plazo de inscripción y recepción de obras estará abierto, de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas, desde el 16 de octubre hasta el 8 de noviembre a través de la página web de Juventud, aunque en las especialidades que lo requieran las obras deberán presentarse físicamente en la sede de la concejalía en Ronda del Pilar.