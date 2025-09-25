HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El certamen JABA apoya el talento de los jóvenes extremeños y del Alentejo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El 19º Certamen Transfronterizo de Creaciones Jóvenes JABA 2025, puesto en marcha por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, apoya el talento ... de los jóvenes de Extremadura y del Alentejo portugués con una dotación económica municipal en premios de 9.200 euros (nueve galardones de 800 euros para participantes de 18 a 35 años) entre sus distintas categorías, como son audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotoperiodismo y pintura.

