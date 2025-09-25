El certamen JABA apoya el talento de los jóvenes extremeños y del Alentejo
Redacción
BADAJOZ.
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
El 19º Certamen Transfronterizo de Creaciones Jóvenes JABA 2025, puesto en marcha por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, apoya el talento ... de los jóvenes de Extremadura y del Alentejo portugués con una dotación económica municipal en premios de 9.200 euros (nueve galardones de 800 euros para participantes de 18 a 35 años) entre sus distintas categorías, como son audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotoperiodismo y pintura.
La concejala delegada Mariema Seck presentó ayer el certamen junto al creador del cartel, Óscar Escudero, con su obra 'Caleidoscopio de recuerdos y memorias que florecen', quien intervino vía online en esta presentación en la que se dieron a conocer los pormenores y novedades de la nueva edición de este proyecto que nace con un objetivo: dar voz, visibilidad y apoyo al talento joven de Extremadura y Alentejo de entre 13 y 35 años.
El plazo de inscripción y recepción de obras estará abierto, de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas, desde el 16 de octubre hasta el 8 de noviembre a través de la página web de Juventud, aunque en las especialidades que lo requieran las obras deberán presentarse físicamente en la sede de la concejalía en Ronda del Pilar.
