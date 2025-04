El Centro Joven de Badajoz reabre por las tardes un año después

Fernando Macías, de 16 años, ha ido a patinar a la pista del Centro Joven de Badajoz esta semana por la tarde, en el edificio ... de los antiguos cines Puente Real. Una afirmación que podría parecer corriente, pero que es un gran logro para la juventud de la capital pacense. Tras 15 meses han recuperado el horario de tarde en estas instalaciones.

En junio de 2023 el Centro Joven de Badajoz, a través de sus redes sociales, indicó que el horario de verano sería de mañana, de 9.00 a 14.00 horas. La decisión molestó a los usuarios, pero mucho pensaron que sería temporal, solo hasta septiembre. Acertaron pero no en el año, el horario de tarde no se ha recuperado hasta septiembre de 2024.

«Vivo cerca y me he enterado, aún hay mucha gente que no lo sabe, que vuelve a estar. A mí me gusta mucho porque patino y la pista que tienen está muy bien», dice Macías, que añade que no podía ir por las mañanas «como nadie, por el horario del instituto. Hacía falta que abriese por las tardes».

El horario desde mediados de septiembre en el Centro Joven de Badajoz es de martes a sábado de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.30. Por el momento, según los usuarios, no hay mucho movimiento, pero esperan que se vayan recuperando actividades.

La Junta de Extremadura rescató el edificio de los antiguos cines Puente Real en 2014. Entonces ya llevaba seis años vacío y había sufrido dos incendios, robos y vandalismo. Fue reconvertido en el Centro Joven que abrió en 2014. Las instalaciones de la parte trasera siguen siendo del Ayuntamiento de Badajoz que lo destina a fines sociales y vecinales.

En las instalaciones para jóvenes hay un rocódromo, un skate park a cubierto, equipos de calistenia, las salas de baile y se mantiene en funcionamiento una de las salas de proyección para poner cine. Además cuenta con distintos espacios que pueden solicitar las asociaciones juveniles para organizar actividades. También es común que los institutos visiten este lugar.

Con la reapertura por las tardes los gestores del Centro Joven han anunciado una novedad, el uso de la pista de patinaje para dar clases de skate. Esta actividad se realiza en colaboración con el Club Skate Badajoz, que organizará un taller de iniciación y otro de perfeccionamiento. Cada uno de ellos durará dos jornadas. Está abierto a todas las edades, lo que supone una ventaja porque tradicionalmente estas instalaciones eran para mayores de 14 años. Los interesados pueden inscribirse en el centro.

«¿Está abierto? ¿Si? Me alegro, le da más vida a la zona y al barrio», comentaba esta semana Victoria Rico, vecina del polígono de la Paz que agradece que este edificio tenga más actividad. «Esto se quedó tristísimo cuando cerraron los cines, una pena».

El retraso

Los usuarios se encontraron las puertas del centro joven en 2023 y un cartel que indicaba que, por una incidencia, el horario era solo de mañana y que se anunciaría el cambio cuando se arreglase. Ese cartel ha estado colocado 15 meses en los que un problema ha retrasado la reapertura.

Desde la Junta de Extremadura esgrimieron tras el cierre que la responsabilidad era de la anterior administración. El Gobierno había cambiado solo unas semanas antes. Indicaron que, al llegar al centro, detectaron que no había contrato de limpieza por las tardes y tampoco de vigilancia, por lo que tuvieron que cerrar en horario vespertino. Aseguraron entonces que, con los nuevos Presupuestos regionales, se licitaría lo antes posible el contrato necesario para normalizar la situación.

El contrato de limpieza se repuso con rapidez pero el de vigilancia, que suponía una partida de 31.000 euros, no se solventó. El Presupuesto regional para 2024 se aprobó el pasado mes de febrero, pero el centro continuó cerrado por las tardes. «El Instituto de la Juventud ha tenido que hacer frente a desafíos administrativos que están retrasando la gestión del contrato», alegaron al respecto. Finalmente la situación se desbloqueó tras el verano y los usuarios pueden recuperar las instalaciones.

Ahora queda una cuenta pendiente. Hay un proyecto que no se ha llevado a cabo, pero que se prometió a los usuarios, la creación de un 'scape room' para mejorar la oferta de actividades en estas instalaciones.