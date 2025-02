Casi un centenar de escolares se quedan sin plaza en el instituto de Badajoz que piden

Casi un centenar de estudiantes están en lista de espera porque no han logrado plaza en el instituto que pidieron en primera opción. Los centros ... públicos donde la demanda ha superado la oferta son el Zurbarán, el Maestro Domingo Cáceres, el Reino Aftasí y el Ciudad Jardín.

En total hay 96 estudiantes de los 1.127 que piden plaza en septiembre en primero de la ESO que no han conseguido plaza en su primera opción. Eso sí, las listas son provisionales porque se trata de una primera fase, el periodo de adscripción (de los colegios a los institutos de la misma zona). Ahora el proceso se abre a toda la ciudad y puede variar.

También existe la posibilidad de que las listas de espera se muevan, ya que cada centro tiene plazas reservadas para los repetidores. Si no se llenan, se abrirán más vacantes.

El centro con la lista de espera más grande es el Maestro Domingo Cáceres. Tiene 120 plazas, 8 de ellas reservadas para repetidores y ha recibido 148 solicitudes. 36 familias están pendientes de lo que ocurra. Hay algunas vacantes, eso sí, en el Bioclimático (en el mismo barrio), pero no para todos. En el Zurbarán la lista de espera es de 30 alumnos y eso que la Consejería de Educación ha aumentado de 120 a 150 las vacantes en este centro. A pesar de esto tendrá que reubicar alumnos en otros institutos. En el centro hay hueco en el Castelar o el Bárbara de Braganza. También tienen listas de espera el Reino Aftasí (8 niños fuera) y Ciudad Jardín (2), pero al tratarse de pocos podrían entrar si no se ocupan las plazas reservadas.

Datos incorrectos

Este jueves HOY informó durante unas horas que los datos sobre alumnos adscritos a los institutos de Badajoz correspondían con las solicitudes totales. Se trata de un dato incorrecto, ya que este periódico pidió a la Consejería de Educación las solicitudes, pero el informe que aportó la Junta era de los alumnos adscritos, lo que ha provocado una confusión y el comprensible malestar de los institutos pacenses.

El año pasado el proceso de solicitud de los institutos cambió. Ahora los escolares deben pedir, en primer lugar, uno de los institutos adscritos a sus colegios, es decir, los que están en la zona en la que estudian Primaria. Desde el 1 de abril, sin embargo, los escolares entran en una segunda fase de solicitudes en la que puede pedir vacantes en cualquier centro de la ciudad. Cuando se conozcan esas listas, podría variar la demanda.

¿Cuál es la confusión? La Junta aportó a HOY los datos de alumnos admitidos provisionalmente en cada instituto por adscripción. Por ejemplo indican que el Maestro Domingo Cáceres tiene 120 plazas, 8 de ellas reservadas para posibles repetidores. Añaden que llena esas vacantes con 112 adscritos, por lo que no le quedan sitios libres. Sin embargo, la tabla de datos no resalta que este centro ha recibido 148 solicitudes para estudiar allí, lo que supone que tiene una larga lista de espera de escolares que aún no tienen instituto.

El porcentaje de alumnado que logra plaza en su primera opción tampoco es real. Educación aseguró que el 98,4% de los estudiantes pacenses conseguía acceder al instituto solicitado. No es correcto. Los centros (públicos y concertados) han recibido 1.127 solicitudes y 96 se quedan en lista de espera, eso supone que solo el 91,4% entra en su primera opción.

El 98,4% que indicó la Junta en rueda de prensa es el porcentaje de admitidos en primera opción que se lograría si se liberasen las plazas reservadas para repetidores, pero es poco probable que esto se de en todos los casos y en todos los centros.