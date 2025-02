Un tercio de los institutos de Badajoz tienen plazas vacantes tras el proceso de adscripción

Un tercio de los institutos de Badajoz tienen vacantes tras terminar el proceso de adscripción, es decir, la primera fase del proceso de solicitudes. Sin ... embargo, hay centro donde la demanda supera ampliamente la oferta, aunque aún no hay datos concretos al respecto.

Durante unas horas HOY informó que los datos sobre alumnos adscritos a los institutos de Badajoz correspondían con las solicitudes totales. Se trata de un dato incorrecto, ya que este periódico pidió a la Consejería de Educación las solicitudes, pero el informe que aportó la Junta era de los alumnos adscritos, lo que ha provocado una confusión y el comprensible malestar de los institutos pacenses.

El año pasado el proceso de solicitud de los institutos cambió. Ahora los escolares deben pedir, en primer lugar, uno de los institutos adscritos a sus colegios, es decir, los que están en la zona en la que estudian Primaria. Desde el 1 de abril, sin embargo, los escolares entran en una segunda fase de solicitudes en la que puede pedir vacantes en cualquier centro de la ciudad. Cuando se conozcan esas listas, podría variar la demanda.

¿Cuál es la confusión? La Junta de Extremadura ha hecho públicos los datos de alumnos admitidos provisionalmente en cada instituto por adscripción. Por ejemplo indican que el Maestro Domingo Cáceres tiene 120 plazas, 8 de ellas reservadas para posibles repetidores. Añaden que llena esas vacantes con 112 adscritos, por lo que no le quedan sitios libres. Sin embargo, la tabla de datos no resalta que este centro ha recibido 148 solicitudes para estudiar allí, lo que supone que tiene una larga lista de espera de escolares que aún no tienen instituto.

Por lo tanto, los datos de la Consejería de Educación solo muestran las plazas totales y los adscritos, pero no reflejan la demanda real. Esta se desconoce por el momento.

Las quejas de los institutos pacenses porque no se dan los datos reales contrastan con las afirmaciones de la Junta de que no hay problemas en Badajoz. Desde Educación indican que «en la ciudad de Badajoz, el 98,4% del alumnado de primero de ESO obtiene plaza en el centro solicitado en primera opción». Insisten, además, que los alumnos que no estén conforme con el centro de adscripción (el que solicitaron en su zona) pueden volver a solicitar plaza.

Sin embargo, según ha podido saber HOY, al menos hay tres institutos en los que hay un exceso de demanda y habrá problemas. Se trata del Zurbarán, el Maestro Domingo Cáceres y el San Fernando.

Listas de espera

Los solicitantes que se queden fuera del centro que pedían estarán en lista de espera. Hay que tener en cuenta que cada instituto reserva parte de sus plazas para los alumnos de primero de ESO que pueden repetir. Por ejemplo, el Bárbara de Braganza tiene 120 plazas, pero reserva el 10% para posibles repetidores. Esas 12 vacantes pueden no ocuparse porque no repitan tantos escolares, por lo que entrarían más si hay en lista de espera.

En el caso de los centros concertados, también hay plazas reservadas, pero por distinta causa. Los alumnos que han cursado Infantil y Primaria en esas escuelas tienen prioridad para ocupar una plaza en Secundaria. Por esa razón los colegios como Los Maristas o Los Salesianos solo ofertan unas pocas vacantes.

Educación no garantiza ampliar los próximos cursos plazas en el Zurbarán que es el centro más demandado

Para el curso 2023/2024 la Consejería de Educación ha creado una unidad más (30 plazas extra) en el instituto Zurbarán, que ha sido el centro que más solicitudes ha recibido en Badajoz. Otros años, sin embargo, Educación no ha abierto más vacantes en este centro. En el curso 2022/2023, por ejemplo, la Junta amplió la oferta en tres centros: Maestro Domingo Cáceres, Castelar y San Fernando.

En cuanto al proceso de admisión en marcha, los solicitantes que se han adscrito a los institutos de su zona tienen hasta el 21 de abril para solicitar un centro fuera de ese área.