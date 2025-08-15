«El cementerio viejo no será BIC sin los que dieron su vida por la libertad y la República» La secretaria general del PSOE en Badajoz, Silvia González, ha revindicado la memoria en el homenaje a las víctimas de la Matanza de Badajoz

El cementerio de San Juan de Badajoz, o cementerio viejo, opta a ser un monumento y desde el PSOE, el partido que ha impulsado este reconocimiento, reivindican que no se logrará sin recordar también uno de sus episodios más dolorosos, la Matanza de Badajoz.

Silvia González, en su primer 15 de agosto como secretaria general del PSOE de Badajoz, ha afirmado que este camposanto no será BIC sin apostar por la memoria de uno de los episodios más negros de la Guerra Civil Española.

«Nuestra iniciativa (lograr que sea monumento) incluye todo el cementerio, también sus tapias (donde fueron fusilados muchos republicanos. Espero que sean BIC más pronto que tarde. Sin el episodio doloroso que hoy nos cita aquí, por quienes dieron su vida por la libertad y la República, difícilmente se lograría su catalogación como BIC, pues las bases valoran también que sea un escenario de trascendencia nacional. Y los ojos del mundo, aquellos días, se detuvieron aquí», ha dicho González.

La secretaria local ha reivindicado que en febrero de 2009, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya pidió declarar las tapias de este cementerio como Lugar de Memoria y como Bien de Interés Cultural. «Aquella propuesta lamentablemente no prosperó».

Dos homenajes

Un año más el PSOE de Badajoz ha recordado a las víctimas del franquismo tras la entrada de las tropas nacionales en la ciudad, hace hoy 89 años. Los socialistas celebra un homenaje en el memorial del cementerio viejo desde hace 48 años. Además de González ha intervenido Paco Cerrato, secretario de Memoria Histórica de Almendralejo y el músico Samuel de la Prida González ha interpretado al piano tres obras de Schumann, Chopin y de Constantino de Crescenzo.

El homenaje es doble porque antes que el PSOE también ha celebrado un acto de memoria la plataforma Agosto Antifascista de Badajoz que ha realizado una ofrenda floral.

La matanza de Badajoz comenzó la tarde del 14 de agosto de 1936 con cientos de personas asesinadas en la plaza de toros de la ciudad (actual Palacio de Congresos). Las ejecuciones continuaron al día siguiente y murieron en total unas 4.000 personas. Durante años este episodio se silenció.

«Aquí, donde hoy nos reunimos, descansan más de 2.000 personas asesinadas durante la Guerra Civil Española. Muchos sin juicio, sin defensa, sin más crimen que haber sido socialistas, republicanos, sindicalistas, campesinos, maestros… hombres y mujeres que defendieron la legalidad democrática de la Segunda República», ha recordado Silvia González que ha recordado muchos nombres como el de Francisco Eladio López Alegría, primer alcalde democrático de Badajoz, Juan Moreno López, maestro o Pedro Romero Mendoza, periodista. Los socialistas han colocado rosas en multitud de tumbas.

«Sin olvidar», ha añadido la secretaria socialista, «que muchas mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas. Es la doble violencia que reciben las mujeres. Otras paseadas desnudas como escarnio público».

«No venimos aquí a reabrir heridas, como algunos nos acusan. Venimos a impedir que se cierren en falso. Venimos a decir que no hay verdadera democracia sin memoria», ha asegurado González que ha insistido en la importancia de mantener la memoria. «Las heridas ya estaban abiertas. Y siguen abiertas mientras no haya justicia plena, mientras se niegue lo evidente, mientras algunos sigan cuestionando lo que aquí ocurrió. Venimos a decir que la memoria no se pisotea. Que no aceptamos ni la equidistancia ni el silencio cómplice».

«A mi abuelo lo mataron»

Por su parte, Paco Cerrato, ha contado su propia historia familia. «A mi abuelo lo mataron el 14 de septiembre en Torrevieja con 35 años. La fecha de inscripción fue el 6 de mayo del 80, con lo cual imaginaron lo que pasó mi familia durante todo ese tiempo. Le mataron a dos hermanos su marido y a un cuñado. Tenía tres hijos y el último hijo era hijo póstumo».

«La luna de agosto son la imagen del espanto en los ojos atemorizados de mi abuela que sufrió el miedo, el dolor y las humillaciones de los vencidos, porque habían perdido a su marido y a sus hermanos», ha dicho Cerrato ante la emoción de los asistentes.

El secretario de Memoria Histórica de Almendralejo ha dicho, además, que le gustaría que a este tipo de actos acudiesen más jóvenes «para que supieran de verdad lo que pasó realmente».

«Una democracia sólida no se construye sobre el olvido, sino sobre la memoria, no sobre la indiferencia, sino sobre la verdad, no sobre el miedo, sino sobre la justicia. No dejemos que la impunidad y el silencio nuevamente vuelva a imponerse sobre la dignidad, la decencia y la verdad. Aunque sabemos que vienen tiempos difíciles para la memoria, a pesar de lo que pretende el PP y VOX, seguiremos hablando del franquismo, dignificando a las víctimas, recordando la historia y seguiremos haciendo memoria», ha concluido Cerrato.