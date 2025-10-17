El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz

El Casino, Maná y Emeté son tres de las cafeterías premiadas este año por contar con los mejores desayunos de Badajoz. Y eso es decir ... mucho. Estos locales han sido premiados en las categorías popular, de prensa y del jurado técnico de la sexta edición del certamen 'Badajoz, capital del desayuno'.

La entrega de premios se ha celebrado este viernes en los jardines de La Galera, como ya es tradicional. El Casino de Badajoz ha logrado el reconocimiento del jurado popular con su tostada con salmorejo, tomates asados, melva canutera de origen portugués, perlitas de queso mozzarella y tierra de aceituna negra sazonada con vinagreta de albahaca y aceite portugués.

El Casino de Badajoz, además, ha tenido premios en otras dos categorías (segundo en saludable y segundo en técnico) y también el reconocimiento al mejor servicios.

Este año el sistema del jurado popular ha cambiado y no era solo por votos en redes sociales. Los 'me gusta' en Internet suponían el 50% de la puntuación, pero el resto han sido votos de asociaciones de la ciudad. En concreto han participado la asociación de Coros y Danzas de Badajoz, la agrupación de Recreadores Baluarte, la Asociación Cívica, Amigos de Badajoz, la Falcap y la asociación de Hermandades y Cofradías.

En la categoría popular el segundo premio ha sido para La Rosa de Alfre y el tercero para la Nave Airsoft, en El Nevero.

Maná reina en la prensa

El jurado de la prensa ha dado el primer premio a la cafetería Maná. Su tostada se llama Don Mauro: sobre base de pan de chapata se extiende una mahonesa de queso, bacon, láminas de pera y miel. Va decorada con pétalos y papel de oro comestible.

El segundo premio de la prensa ha sido para Las Palmeras, el mítico bar de Antonio Domínguez (que también ha sido reconocido como el desayuno más original) y el tercero para el Perro Zurdo.

Emeté se ha impuesto entre los expertos, los cocineros que conforman el jurado técnico. Lo ha logrado con una tostada en la que se podía elegir entre mollete o bollito integral. Incluye una base de burrata y aceite de oliva virgen, paleta ibérica, melocotón caramelizado a fuego lento en su propio jugo, pistacho troceado y un toque de miel. El segundo premio ha sido para el Casino de Badajoz y el tercero para Sana Tentación.

Además este año, por primera vez, se ha dado un premio al kilómetro cero. Se ha analizado el origen de los ingredientes y se ha reconocido que sean de producidos en Badajoz o cerca. Este galardón se ha otorgado a La Moska que ha presentado una tostada de tomate con jamón.

Sabor portugués

El premio Eurobec, al desayuno con ingredientes de ambos lados de la frontera, ha sido para la Nave Airsoft. Lo ha logrado con una tostada de patatas paja con nata cebolla pochada en aceite y migas de bacalao desaladas. Va gratinado y decorado con perejil picado, aceitunas negras y huevo frito además de un toque de pimentón de La Vera.

El reconocimiento al desayuno más saludable ha sido para el Moma seguido por el Casino de Badajoz y Aquí se puede. Finalmente Forn de Campos ha recibido una mención especial y La Despechá ha sido premiada como debutante.