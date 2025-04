El Casco Antiguo de Badajoz vuelve a ser plató de cine

No tiene los edificios para ambientar una historia sobre Isabel la Católica o los canchos graníticos donde podrían combatir guerreros y dragones, muy del gusto ... de grandes productoras que aterrizan en Extremadura, pero el Casco Antiguo vuelve a ser plató de cine, una circunstancia que no se da muy a menudo. Este fin de semana ha ocurrido gracias a 'Veo oscuro', una historia de amistad y amor entre dos mujeres.

Es un cortometraje y está cogiendo forma en el entorno de El Silencio, la Plaza Alta, la de San José y la de la Soledad, así como la calle San Pedro de Alcántara, donde actores y técnicos han trabajado desde el viernes por la noche con esta parte de Badajoz de fondo.

La capital pacense no suele prodigarse en la gran pantalla. Saltó al cine por primera vez en los años cincuenta cuando Manuel Mur Oti rodó 'La Guerra empieza en Cuba', con Emma Penella y Laura Valenzuela como actrices y cuyo guion necesitaba a Badajoz al ser la protagonista la esposa del gobernador civil de esta ciudad en 1898. San Francisco, el Ayuntamiento o el Parque de la Legión fueron escenarios reales para esta primera incursión en el séptimo arte.

Después algunos de sus rincones se han usado para videoclips de bandas extremeñas –incluida una canción de Rosa Morena navegando por el Guadiana–, alguna toma publicitaria o cortometrajes amateurs impulsados desde la Facultad de Comunicación Audiovisual o el propio Ayuntamiento, lo cual ha creado una cantera que ha ido emigrando allí donde esta industria es más boyante.

Películas se han rodado pocas desde 1956, 'Un novio para Yasmina', 'El país del miedo' y poco más

En cuanto a largometrajes, tras la película de Mur Oti tuvo que pasar medio siglo y no fue hasta 2008 con 'Un novio para Yasmina' y luego 2015, con 'El país del miedo', ambas producidas por Tragaluz, cuando Badajoz se volvió a ser plató de un largo. En el primer caso de manera muy sutil en el Casco Antiguo, y en el segundo aprovechando zonas modernas como El Faro, la Biblioteca Pública del Estado, el edificio Siglo XXI, el túnel de El Progreso o un instituto, en este caso el Reino Aftasí. En realidad todo lo anterior eran 'no lugares' que eligió su director, Paco Espada, que reconoce podrían estar en cualquier lugar del mundo occidental, si bien quiso impulsar así esta industria en su ciudad. Por su parte, 'La bola dorada', película la infantil producida en 2017 por Extra, tiene algunas tomas en Las Vaguadas.

«Imaginé la historia aquí»

Ahora las cámaras han vuelto al Casco Antiguo gracias a 'Veo Oscuro'. El equipo son unas 25 personas entre director, auxiliar de dirección, productor, fotografía, eléctricos, maquillaje y peluquería, intérpretes de signos y producción, además de unos 20 figurantes.

Se trata de una historia inclusiva que dirige Domingo Pisón, primer director, guionista y productor sordo de nacimiento que ha trabajado en las áreas de dirección y producción para Netflix, RTVE y Warner Bros. En el reparto figuran las protagonistas María García-Lomas, primera actriz sordociega, y Marta de la Jara, actriz sorda trujillana, junto al actor sordo pacense Antonio D. Jiménez.

Ampliar JV Arnelas

Fran Ramos, su director de fotografía, ha crecido y vivido en Badajoz y fue quien apostó por localizar en el Casco Antiguo esta historia inclusiva.

«La idea surge –explicó a HOY– porque leyendo el guion me imaginaba por estas calles toda la historia. Yo ya había rodado hace mucho un corto aquí y de repente fui viendo el recorrido que hacen las dos chicas cuando una acompaña a la otra a casa. Plaza Alta, la Soledad.... Así que hablé con los productores ejecutivos y el director porque querían hacerlo en Trujillo y Cáceres, pero les mandé unas fotos del Casco Antiguo y se convencieron. Descubrieron una mezcla muy interesante de una parte muy íntima y otra más señorial por algunos edificios del Casco Antiguo. Nos venía bien porque necesitábamos cruces de calles y plazas donde ellas tienen un 'acting'».

La productora Tragaluz, ubicada en el Casco Antiguo y ya desaparecida, ha usado a menudo Badajoz para sus producciones. Como 'Gentuza' (2008), una entrañable 'road movie' en bici dirigida por Javier Betolaza protagonizada por dos niños que fue rodada en el Cerro de Reyes, en el campus universitario y en San Roque, historia galardonada en la Seminci de Valladolid; o 'Jackpot' (2011), dirigida por Paco Espada, que a su vez fue guionista de 'Gentuza'; o un falso documental sobre el primer cineasta gay del país, entre otros trabajos.

Más reciente, de 2016, es el corto de larga duración 'El mundo entero' de Julián Quintanilla, que creció en el barrio de San Roque y no dudó en situar allí su historia trayendo a la actriz Loles León.

Para el cineasta Fran Ramos, que participa estos días en Badajoz en el rodaje de 'Veo oscuro' y es uno de los fundadores de la Academia de Cine de Extremadura, «Badajoz tiene muchos espacios y muy diferentes. La opción de San Francisco me parece brutal para crear imágenes; igual que la plaza de Minayo es súper cinematográfica. También hay polígonos y partes más empresariales, pero están poco aprovechadas. Sería interesante que algún día se hiciera algo donde la ciudad fuera emblema, como un personaje más (...). Teniendo la facultad de Comunicación Audiovisual falta conexión que los estudiantes la vean con otros ojos».

No obstante, Ramos no es ajeno a las dificultades que entraña rodar en Badajoz, lo que explica que no sea elegida como plató con más frecuencia. Es una cuestión de costes y acceso a equipos profesionales. Les está pasando, dice, con el corto 'Veo oscuro'. «Si eres profesional alquilas fuera la maquinaria y eso son costes muy superiores si no estás cerca de Sevilla o Madrid, que es donde se alquilan. Y luego hay que moverlo todo en furgoneta, llegar al sitio, chequearlo, jornadas en las que hay que pagar a dos personas como mínimo».

Paco Espada, que ha sido productor, director, guionista, puso en marcha Tragaluz y el Festival Ibérico de Cine que aún dirige, coincide con esta apreciación. «Las productoras están en Madrid o Barcelona porque allí está el material y los jefes de equipo, por lo que todo lo que implique rodar en Badajoz siempre va a ser un 30% más caro», apunta.

Mediavida casi no sale de aquí

De la misma opinión es Antonio Sánchez, que tiene su productora en Badajoz, Mediavida Producciones, y termina alquilando los equipos más profesionales en Madrid. Desde 2016 han ido prácticamente a corto por año: 'La apuesta' (2017) y 'el Invitado' (2018), este rodado en el Círculo Pacense y ambos seleccionados por el Festival Ibérico de Cine; 'Frontera' (2020), con las cuestas de Sancha Brava de fondo; 'Pianoforte' (2021), rodado en una casa de la Plaza de España; y 'Operación 5J', cuyo rodaje concluyó precisamente la semana pasada usando como localizaciones el Casco Antiguo o la 'autopista'.

A favor de trabajar en una ciudad así, Sánchez señala que hay poco bullicio y eso se traduce en facilidades para instalar un trípode, iluminar y rodar en el momento preciso en que no pasa nadie. «Eso no ocurre en todos los sitio y hay que aprovecharlo».