El centro de salud de Los Pinos ocupará 1.400 metros del Palacio de Congresos de Badajoz

Los 20.000 usuarios del centro de salud de Los Pinos irán a ver a su médico al Palacio de Congresos en un ... año. Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Sara García-Espada, junto al alcalde, Ignacio Gragera, este jueves.

Esta opción provisional no se había barajado públicamente hasta ahora, cuando la han anunciado. Las consultas se habilitarán en la planta baja, en el «anillo acristalado» que rodea el auditorio y no ocuparán este ni la sala azul ni el recibidor. De esta manera, ha insistido la consejera, el edificio mantendrá su uso cultural en esas dependencias y no se interferirá en este.

La consejería de Sanidad invertirá dos millones de euros para crear las consultas y dividir espacios internos, aunque tiene el compromiso de no tocar la estructura de este edificio y dejarlo tal y como lo encuentren cuando se marchen. Aunque, si después los responsables del Palacio de Congresos solicitaran mantener alguna parte dividida, la dejarían.

La licitación para esa adaptación tendrá lugar en las próximas semanas con la idea de que las obras comiencen en verano y poder realizar el traslado en el primer trimestre de 2026.

Ocuparán 1.400 metros, una extensión muy similar a la que ahora tienen en Los Pinos. Aunque este último complejo alcanza los 2.5000 metros cuadrados, existen dependencias como laboratorios que se encuentran sin uso.

Entre las decisiones aún por cerrar está la elección del acceso, que será independiente al que usen los espectadores que acudan a ver a la Orquesta de Extremadura los jueves o los conciertos que se celebren los fines de semana. El objetivo es «molestar lo menos posible», ha dicho Sara García Espada. Por eso barajan dos alternativas para dar entrada al centro de salud y una de ellas ya existe.

El centro se trasladará con todos sus servicios, atención primaria y atención continuada. Pero, aun así, la mayor actividad se registra en horario de mañana de lunes a viernes y las urgencias se atienden en horario de tarde los días laborables, pero cesan los viernes a las 22 horas. De esta manera, ha insistido, no se interviene en la actividad cultural o de congresos que pueda acoger algún fin de semana el recinto.

El alcalde, Ignacio Gragera, celebra que la Junta solucione el problema que presentaba el centro de salud actual de Los Pinos, donde el SES monitoriza grietas desde 2017 y, a pesar de llevar años estudiando ubicaciones provisionales mientras rehabilitan el Hospital Provincial, no ha sido hasta ahora cuando la Junta ha tomado la decisión y puesto fecha tanto a las obras como a los traslados.

Gragera ha subrayado que los espacios que tendrán carácter sanitario tenían poco uso y, en la mayoría de los casos, se utilizan como zonas de catering de las reuniones que se celebran en el palacio. Además, ha destacado que se ha primado «la salud de las personas» sobre otros criterios que pudieran desaconsejar compatibilizar la actividad de un palacio de congresos con un centro de salud. El alcalde ha admitido también que cuando hay tomar una decisión con «carácter urgente y necesaria» se puede terminar adoptando una determinación «poco ortodoxa». Pero, aun así, considera esta opción «satisfactoria».

La consejera ha asegurado que los trabajadores del centro de salud han recibido de buen grado la nueva ubicación, que les ha anunciado minutos antes que a los medios de comunicación, y que contará con ellos tanto para las obras que se realicen como para los traslados.

El dinero para la adaptación de la planta baja del Palacio de Congresos, dos millones de euros, está consignado en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura para este año, que aún no están aprobado.

La sorpresa del Palacio de Congresos

La elección del Palacio de Congresos para convertir su planta baja en un centro de salud, aunque sea provisional, supone toda una sorpresa. Hasta ahora se han barajado distintas opciones, como el edificio de la Junta de Extremadura en la avenida de Huelva, algún local comercial en los edificios nuevos del entorno de la calle Prim que se encuentran diáfanos y sin estrenar, o incluso el edificio de Correos en el Paseo de San Francisco.

Sin embargo, la Junta ha optado por la sede de congresos por su localización. «A 150 metros del centro de salud actual y a 150 metros del Hospital Provincial». Este edificio ya se convirtió en zona covid durante la pandemia, cuando fue un punto de vacunación.

Los problemas de Los Pinos, en Ronda del Pilar

Mientras llega el cambio, el edificio actual del centro de salud de Los Pinos, en Ronda del Pilar, continúa deteriorándose. Hay más grietas y más desperfectos que cuando surgieron las primeras denuncias en 2018, e incluso han tenido que clausurar el aparcamiento de las traseras por el riesgo de derrumbe de la fachada. Así que los empleados no pueden dejar sus vehículos dentro por el peligro que supone. También está clausurada desde hace tres años la escalera principal de acceso al ambulatorio por la posibilidad de desprendimiento de las fachadas.

En el interior la situación no es mejor. Hay muchas consultas médicas con grietas y con chivatos para comprobar si estos desperfectos aumentan de tamaño. Uno de los puntos donde son más visibles las grietas es el las consultas de pediatría, en la segunda plata de este centro sanitario.

Todo esto urgía a tomar una decisión y que no se podía esperar al Hospital Provincial, cuyas obras de adaptación serán largas y aún están en los primeros trámites. Ahora se busca un arquitecto para redactar el proyecto, debe hacerlo y, después, sacar a concurso las obras antes de ponerse a reconstruir la mitad del edificio más próxima a la calle peatonal Sor Agustina.

En 2018 los usuarios y trabajadores del centro de salud Zona Centro alertaron de la aparición de grietas en varias zonas del inmueble. En diciembre de ese mismo año el Servicio Extremeño de Salud admitió que los daños eran graves y que habría que trasladar este servicio. Siete años después se opta por el Palacio de Congresos de forma provisional.