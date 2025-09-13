El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre

Del 25 al 27de septiembre no hay habitaciones de hotel de tres y cuatro estrellas disponibles en la ciudad de Badajoz. Se puede encontrar ... algo en el Hotel Cervantes de dos estrellas por 110 euros las dos noches para dos personas y apartamentos turísticos a través de un buscador de internet para las dos noches del 25 al 27 de septiembre, cuando la capital pacense acoge la BP Ultimate Rally Raid Portugal, una prueba que puntúa para el campeonato mundial de Rally Raid.

La carrera coincide con otras citas importantes para la ciudad que también atraen turismo, como la final de la copa ciclista de España de Gravel el 27 de septiembre y la fiesta de la conmemoración árabe de la ciudad Almossassa.

Jesús Clemente, presidente de la asociación de alojamientos turísticos Ciudad de Badajoz, explica que «la plaza de Badajoz está prácticamente colapsada con reservas que se hicieron hace meses, sobre todo del jueves 25 al domingo 28«. Durante la semana se pueden encontrar algunas habitaciones, pero ya son pocas. El mismo buscador web ofrece una habitación para dos personas en el Badajoz Center por 338 euros en total entre el 24 y 26, por 231 en Las Bóvedas, 236 euros en el Sercotel Zurbarán, 198 euros en el Hotel Río y 100 en la pensión Condedú.

Esta prueba, «que es uno de los rally más importantes y trae los mejores equipos del mundo» ya se realizó en la primavera de 2024, por lo que los equipos y la organización prácticamente han repetido las reservas de aquel momento. «Para Badajoz es un evento importantísimo y nos ayuda muchísimo a conseguir nuestros objetivos, que son siempre complicados«.

Por eso agradece la iniciativa de Pedro Pecero, que es empresario y presidente del motor club de Villafranca de los Barros. Tras traer otras pruebas a la región, en esta ocasión ha conseguido que este Rally Raid atraviese Extremadura. «Ole sus narices, traer un evento de este tipo que genera tanto dinero en hoteles, transportes, hostelería, comercio y la repercusión mediática que puede tener a nivel nacional e internacional de la ciudad y la región como escenario del rally para el campeonato del mundo es muy importante. Ojalá vinieran muchos eventos de este tipo«, valora.

La BP Ultimate Rally Raid Portugal atravesará la región durante tres días, del 25 al 27 de septiembre, pero las reservas relacionadas con esta prueba comienzan el día 23 en los establecimientos de Badajoz, según explica Pedro Pecero, el organizador. La ciudad dispone el entorno de Ifeba para exponer los coches y motos de los 140 equipos participantes esos días, cuando se espera que muchos pacenses se acerquen para ver el espectáculo que les acompaña. Ya lo hicieron el año pasado, cuando la base se instaló junto al Puente Real.

La concentración conlleva los traillers de los equipos y los vehículos que usan los pilotos. «Algunos equipos traen dos vehículos, otros seis u ocho y Toyota contará con nueve», explica Pedro Pecero. Este último equipo ha solicitado un espacio de 5.600 metros cuadrados porque a los nueve vehículos del campeonato suma los camiones. Cada equipo está formado por entre 6 y 16 personas, a los que se debe añadir la plantilla de la organización. La prueba arrastra a unas 2.000 personas en total.

Solo en algunos camiones pernoctan los mecánicos, pero los participantes, su círculo y la organización dormirá en hoteles. Y no solo de la ciudad de Badajoz. La carrera comienza en Grandola y termina en Lisboa, y entra en Extremadura por Valencia de Alcántara el día 25. Este día termina en Cáceres, por lo que desde el 24 ya hay participantes con habitación reservada por todos los municipios del trayecto. La carrera sale el 26 de Don Benito y llega a Villafranca de los Barros y en esos 300 kilómetros que les separan también hay reservas hoteleras. El último día en Extremadura, el sábado 27, los coches y motos salen de Zafra y entran en Portugal por Villanueva del Fresno, por lo que hay habitaciones ya contratadas en Zafra, Jerez de los Caballeros, Burguillos, Zahínos y Santa Marta.

Se trata de la cuarta prueba del campeonato mundial de Rally Raid de las que cinco que lo forman: Dakar, Abu Dhabi, Sudáfrica, BP ultimate Portugal-Extremadura y Marruecos, que será la última.

Los seguidores de estas disciplinas podrán ver de cerca a sus pilotos favoritos. Entre ellos, a Nasser Al-Attiyah, que está considerado el líder mundial del Rally Raid, ganador del Dakar en cinco ocasiones y que también es conocido por ser primo hermano del actual Emir de Catar y tiene tratamiento de jeque. También se podrá ver a Cristina Gutiérrez, que en 2017 se convirtió en la primera piloto de coches española en terminar el Dakar y que en 2023 ganó una categoría de coches de esa carrera. Con el equipo de Toyota llegará Yazeed Al-Rajhi, que ha ganado el Dakar este año, y Joao Ferreira. Aún está pendiente de confirmar si acudirá Carlos Sainz, como hizo el año pasado.

En las motos se podrá ver a Tosha Schareina, que se impuso este año en la BTT Extremadura, a Lorenzo Santolino y a Daniel Sanders.