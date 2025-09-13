HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La expectación rodeó el año pasado a Carlos Sainz en esta misma prueba de Rally-Raid. HOY

El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre

La prueba arrastra a unas 2.000 personas, entre los equipos que han participado en el Dakar y la organización

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:59

Del 25 al 27de septiembre no hay habitaciones de hotel de tres y cuatro estrellas disponibles en la ciudad de Badajoz. Se puede encontrar ... algo en el Hotel Cervantes de dos estrellas por 110 euros las dos noches para dos personas y apartamentos turísticos a través de un buscador de internet para las dos noches del 25 al 27 de septiembre, cuando la capital pacense acoge la BP Ultimate Rally Raid Portugal, una prueba que puntúa para el campeonato mundial de Rally Raid.

