Cambalada muestra su mejor coreografía contra la ELA La comparsa celebrará su 35 aniversario con una gala para recaudar fondos contra esta enfermedad

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:36 Comenta Compartir

Los vigentes campeones del Carnaval de Badajoz van a dar otra campanada. La comparsa Cambalada celebrará sus 35 años de trayectoria recaudando fondos en la lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

Cambalada celebrará una gala solidaria el sábado 13 de septiembre en el palacio de cristal del Hotel Río de Badajoz. Todos los fondos recaudados irán destinados a ELA Extremadura, la asociación que ayuda a los enfermos en la región.

«La gala contará con actuaciones musicales, colaboraciones y momentos especiales, y pretende ser un homenaje a estos 35 años de historia al mismo tiempo que un gesto de apoyo y visibilización para quienes conviven con la ELA», detallan desde Cambalada.

Entradas disponibles

La convocatoria está abierta a todos los que quieran colaborar, además de los miembros de esta comparsa. Por tanto, cualquiera que quiera puede comprar una entrada. Se venden por 45 euros contactando con la propia comparsa organizadora.

Los que asistan tendrán la oportunidad, por ejemplo, de escuchar la tamborada de Cambalada, uno de sus puntos fuertes y la vigente ganadora de esta especialidad. También participará la murga Al Maridi y habrá otras sorpresas, además de un dj y fiesta posterior a la cena.

«Este evento supone un paso importante para la agrupación, ya que es la primera vez que se organiza una gala de este tipo, uniendo celebración, cultura y compromiso social», detalla Antonio Vadillo, presidente de la comparsa.

«Desde Cambalada queremos subrayar que las agrupaciones de Carnaval no solo estamos para la fiesta: también podemos desempeñar una labor solidaria en nuestra comunidad, contribuyendo a causas que afectan a tantas familias», indican Vadillo.

«Animamos a toda la ciudadanía a acompañarnos en esta cita tan especial y a sumar su presencia en una noche que celebra la alegría del Carnaval y la fuerza de la solidaridad», añade el presidente de esta comparsa.

La gala por el 35 aniversario será el broche de un año muy especial para esta comparsa de Badajoz. El pasado 2 de marzo, con un traje japonés, hicieron historia al conquistar la primera victoria de su trayectoria en el desfile del Carnaval. Además fue el tercer año consecutivo que el premio se queda en Badajoz tras el triunfo de Vaivén (inuits) y Caribe (el origen de la fiesta).

Cambalada recordará este traje ya mítico en su gala y otros muchos especiales de su trayectoria. En el caso del que les dio el triunfo mezclaba el Japón histórico con el más moderno. Fusionaba el kimono con los colores y la vibración de Akihabara, un barrio de Tokio conocido por las pantallas y las luces de neón en sus edificios.

El año de Cambalada

Además del traje, Cambalada llamó la atención por su música, su coreografía y el montaje que les acompañó. Durante el desfile fueron capaces de montar un tempo asiático con piezas de 4 metros de alto imitando las ventanas japonesas. En un momento de su coreografía los bailarines sacaron estas piezas del estandarte, las colocan a lo largo del cuerpo de baile y crean un templo entero, de más de 15 metros, que llega hasta el carro de los músicos.

En cuanto a la entidad beneficiaria, ELA Extremadura, lucha por los pacientes de esta complicada enfermedad. Su objetivo es «garantizar una atención sanitaria y social adecuada, impulsar la investigación y generar una comunidad de apoyo».