Ha caído un árbol sobre mi coche ¿Lo cubre el seguro? Si ocurre un caso como el de Badajoz este lunes, los propietarios tienen que tener en cuenta las coberturas

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 12 de agosto 2025, 20:42 Comenta Compartir

Este lunes en Ronda del Pilar, en Badajoz, un smart quedó dañado por la caída de la rama de un árbol. Los propietarios se sintieron aliviados por no estar dentro en el momento del suceso, porque el parabrisas se hundió, pero la segunda reacción es: ¿Y ahora qué?

Es importante llamar al seguro del coche, y lo antes posible, para que documente los daños y cómo se produjo la caída del árbol. Esto no siempre es fácil porque, como fue el caso de este lunes en Badajoz, los bomberos actuaron rápidamente para retirar la rama, ya que cortaba la calle. Ante esto, lo mejor es que los propios propietarios hagan fotografías y vídeos detallados, por si son necesarios.

No siempre lo cubre el seguro

Una vez movilizado el seguro, el caso no es tan sencillo como parece. Los daños por la caída de un árbol no siempre están cubiertos por las pólizas. Es importante que los beneficiarios lean con detalle sus coberturas. En la inmensa mayoría de los casos se van a encontrar con esto: si la caída se produce por una catástrofe natural, la responsabilidad no es del seguro, sino del Consorcio de Compensación de Seguros. En los otros casos, el seguro se ocupa pero reclamando los daños al propietario del árbol, en este caso el Ayuntamiento de Badajoz.

Así lo confirma el Real Automóvil Club de España (RACE). «Dependiendo de si un árbol cae encima de tu coche por una catástrofe natural o por un hecho puntual, el responsable que se debe hacer cargo de la indemnización va a cambiar: puede ser el Consorcio de Compensación de Seguros o el responsable del terreno donde ha caído el árbol».

Según el primer análisis de la Consejería de Parques y Jardines la causa del incidente de este lunes fueron las altas temperaturas que provocaron que la rama se resquebrajara. El seguro de los propietarios del vehículo les ha confirmado que reclamarán los daños al Ayuntamiento pacense.

No se trata de una catástrofe natural porque. Dentro de esa categoría entran causas como vientos superiores a 120 kilómetros por hora o terremotos, además otras situaciones de causa mayor. «Para reclamar los daños en tu coche como consecuencia de una catástrofe natural, aunque tu seguro no te cubra los daños, sí que se puede encargar de la gestión de la solicitud de indemnización directamente con el Consorcio de Compensación de Seguros. Y si no es así, siempre podrás pedir tú mismo la indemnización en la web del Consorcio», indican desde el RACE.

Si la caída no ha sido por una catástrofe natural, sin embargo, el artículo 1908 del Código Civil especifica que responderán los propietarios de los daños causados. El punto 3 dice: «Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor».