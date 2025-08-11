HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
La rama partida y los daños que ha sufrido el coche. JMS

La rama de un árbol aplasta un coche en Ronda del Pilar, en Badajoz

Es el tercer incidente en unas semanas en el centro de la capital pacense

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:15

Un coche ha sufrido daños graves este lunes por la tarde en el centro de Badajoz. El vehículo estaba aparcado al principio de la avenida Ronda del Pilar cuando la rama de un árbol de gran tamaño se ha partido y ha aplastado la parte delantera.

El suceso ha tenido lugar a las siete y media de la tarde junto a un paso de cebra de esta céntrica vía. Hay un árbol muy grande y una de sus ramas se ha partido, es tan grande que ha cortado el tráfico en toda la avenida.

La Policía Local se ha desplazado a la zona para regular el tráfico y han localizado a los propietarios del coche, un smart, un coche de gran tamaño que ha sufrido daños en el parabrisas, el capo y toda la parte delantera. Sin embargo, no ha habido heridos.

Los bomberos han acudido a la zona para cortar la rama desprendida y así poder reabrir el tráfico en Ronda del Pilar.

Otros incidentes con árboles

Se trata del tercer incidente grave en el centro de Badajoz en las últimas semanas con árboles implicados. En uno de los casos los bomberos indicaron que las fuertes lluvias de este invierno han podido provocar que parte de la arboleda sufra daños aunque no se vea desde el exterior.

En el último caso, hace justo diez días, un hombre resultó herido. Iba caminando por Las Descalzas (plaza López de Ayala) cuando se le cayó una rama de gran tamaño encima. Un peatón que pasaba por allí asistió al herido y le ayudó a salir entre las ramas partidas. Sufrió una herida en la cabeza y raspones en uno de sus brazos, aunque su estado no revistió gravedad.

La Policía Local acordonó la zona tras llegar al lugar del suceso al que también ha acudido una ambulancia para asistir al hombre que no necesitó hospitalización.

Además el pasado mes de mayo, el día 25, un árbol se cayó en la calle Cardenal Cisneros, en San Fernando, y golpeó un coche. Días después se produjo un hecho similar en Castelar. La caída de una rama de grandes dimensiones provocó daños en tres coches aparcados junto al parque. La calle que lleva el nombre de este jardín también ha quedado cortada al tráfico.

