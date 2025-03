Cuando la burocracia cierra los servicios

La polémica de este mes es que Badajozse ha quedado sin bibliotecas municipales. El contrato municipal ha caducado sin que se haya firmado ... el siguiente. Ha afectado a siete bibliotecas en el centro y en distintos barrios y no ha habido apenas avisos. Ha sido tan repentino que muchos usuarios se han quedado con los libros que pertenecen al Ayuntamiento en sus casas. El caso es curioso, pero no original. En los últimos años en la capital pacense se han dado numerosos casos en los que la burocracia, y los retrasos a la hora de tramitar contratos, han provocado cierres de servicios para los ciudadanos. Algunos han pasado cerrados años y otros incluso se han dado por perdidos.

El caso actual se debe a un conflicto con el pliego de condiciones. El Ayuntamiento sacó el contrato en enero, pero tuvo que retirarlo por una impugnación y volver a redactarlo. Eso ha hecho inevitable el cierre de la biblioteca de Santa Ana, ya que no podía ampliar las prórrogas. El resto de sedes han cerrado porque se dejó de contratar a su personal contando con que ya funcionarían en red.

Pero las bibliotecas no son el único afectado en la actualidad. Además de estos servicios, los pacense tampoco pueden visitar la Galería de Fusileros del Baluarte de San Pedro, no cuentan con el albergue municipal cerrado desde hace siete años y los 250 alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí no tienen dónde recibir sus clases en la actualidad.

En cuanto a la galería, se trata de un monumento dentro del sistema abaluartado que se rehabilitó en 2015. En principio solo se pudo visitar en momentos puntuales y finalmente entró en el contrato de visitas a monumentos. En 2022 se cerró para reparar unas humedades y reabrió en 2023, por ejemplo, para la Noche en Blanco, pero hace meses que no se ha vuelto a poder acceder. No abre como el resto de monumentos, fines de semana y festivos, ni hay explicación para que esté clausurada. El Fuerte de San Cristóbal está abierto en la actualidad, pero también pasó más de un año sin poder acceder por retrasos en obras.

El albergue municipal, instalado en el Revellín de San Roque, estuvo abierto entre 2014 y 2017. Cerró al caducar el contrato de gestión con una empresa privada y no se volvió a convocar. Ahora se están reformado las instalaciones, dañadas por la falta de uso, con la intención de retomar el albergue, pero no hay fecha.

El caso de la Escuela de Artes y Oficios también es grave. El Ayuntamiento de Badajoz ha rehabilitado el antiguo convento San Pedro de Alcántara para que sea su nueva sede. Preveía abrir en septiembre para el nuevo curso. Para ello aprobó una dotación para muebles en el mes de abril, pero aún no tiene equipación, por lo que no se ha podido llevar a cabo la mudanza.

En septiembre los 250 alumnos afectados supieron que no podrían seguir en sus instalaciones habituales, en el Palacio de Godoy, pero tampoco estrenar las nuevas, por lo que se quedaron sin clases a pesar de haber abonado la matrícula.

La escuela ha anunciado a sus usuarios que les devolverán la parte proporcional de la matrícula y que este curso no contabilizará para el ciclo, es decir, que perderán un año para poder avanzar en sus estudios. El Consistorio pacense espera poder abrir la escuela en el segundo trimestre, pero no está confirmado.

Casos anteriores

El problema que soportan estos estudiantes puede sonarle de algo a otros alumnos, los de las Escuelas Municipales de Música que pasaron por algo parecido.

En la actualidad hay cuatro casos de servicios cerrados, pero en los últimos años se han dado otros muchos ejemplos. Uno de ellos fueron las Escuelas de Música. En 2022 el Ayuntamiento se retrasó y no sacó a concurso a tiempo el contrato de vigilancia que necesita este servicio. Se trata de personal de seguridad que controla los colegios que se usan como sede. La firma del contrato se retrasó hasta 2023 y los 500 estudiantes de música perdieron meses de clase.

Recientemente se ha desbloqueado otro problema similar. El mes pasado reabrió al público el Museo del Carnaval tras un año cerrado. Y no es la primera vez, este servicio ya estuvo seis meses clausurado en 2016. En este caso depende tanto del Consistorio como de la Junta de Extremadura.

La Junta también ha sido la responsable de que los jóvenes de la ciudad hayan estado 15 meses sin poder disfrutar del Centro Joven (antiguos cines Puente Real) porque cerraba por las tardes. La administración regional tardó más de un año en resolver un contrato de vigilancia para poder reabrir.

En 2019 se dio otro caso llamativo. El Ayuntamiento tramitó tan tarde el proyecto de bibliopiscina (contar con préstamo de libros en las piscinas municipales) que los trámites llegaron al mes de agosto y finalmente ese verano renunció a dar el servicio. En 2023 también hubo problemas por los contratos con el personal de la FMD (Fundación Municipal de Deportes) y cerraron varias instalaciones, por ejemplo, el pabellón Las Palmeras.

Otro problema de personal cerró durante varios meses el Archivo Municipal, el servicio que hay en plaza de España, frente a la catedral. También se cerró el Centro de Ocio Contemporáneo en la avenida Ricardo Carapeto por falta de contrato, pasó el tiempo y se descartó reabrirlo, por lo que se perdió esta sala cultural. Hay una promesa municipal de convertirlo en una nueva biblioteca, pero no hay fecha.