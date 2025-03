Las bibliotecas de los barrios de Badajoz también cierran por la falta de contrato municipal

San Roque, Antonio Domínguez, el Cerro de Reyes, San Fernando, Llera y Pardaleras se unen al Casco Antiguo y se han quedado sin bibliotecas ... hasta próximo aviso. El cierre también afecta a las salas de lectura que hay en Novelda del Guadiana, Valdebótoa, Sagrajas, Balboa y Alvarado. La causa es la misma, aún no se ha firmado el contrato municipal del que dependen estos servicios.

Hace más de un año que el Ayuntamiento de Badajoz inició el proceso para privatizar todas las bibliotecas municipales. Hasta entonces solo la de Santa Ana, en el Casco Antiguo, era de gestión particular. El resto dependía directamente de la Concejalía de Cultura y contaba con personal de bolsas de empleo.

El nuevo modelo consistirá en que una empresa tendrá su sede principal en la biblioteca de Santa Ana y gestionará toda la red con las otras seis sedes en los barrios y las cinco salas en las pedanías. Costará 1,8 millones de euros para los próximos dos años. Sin embargo, en más de un año, los responsables municipales no ha sido capaces de cerrar el contrato. Eso ha provocado que Santa Ana tuviese que cerrar el pasado 19 de noviembre porque su contrato actual había agotado todas sus posibles prórrogas. Las siguientes afectadas han sido el resto de bibliotecas porque se han rescindido los contratos del personal de la bolsa de empleo. Se terminaron porque a estas alturas ya deberían depender de la gestión privada y contar con otros trabajadores.

El Ayuntamiento asegura que la firma es inminente, pero que hay que cumplir los plazos antes de poder reabrir

Por el momento no hay fecha para que se solucione este problema. La semana pasada el Consistorio indicó que la reapertura de Santa Ana, el primer paso para desbloquear las bibliotecas, sería en unos días, pero aún no hay fecha. Ayer indicaron a HOY que «la adjudicación del contrato es inminente, pero hay que esperar el plazo legal para la firma», matizaron. La ley establece que, una vez adjudicado de forma definitiva un contrato (este trámite aún no se ha solventado), el órgano de contratación, es decir, el Ayuntamiento de Badajoz, tiene cinco días para firmar el contrato, pero antes debe pedirle una serie de documentación a la empresa con la que firma el compromiso. Es decir, que aún puede alargarse el proceso.

Además, una vez que abra Santa Ana, la empresa responsable tendrá que organizar la red de bibliotecas y contratar e instalar al nuevo personal en las distintas sedes. El contrato sí establece que parte del personal será subrogado, es decir, que continuarán los empleados que en la actualidad desempeñan sus funciones en la biblioteca de Santa Ana (cinco técnicos especialistas y dos ordenanzas, según el pliego de condiciones).

Sin devoluciones

La primera consecuencia de los cierres es que los usuarios se han quedado sin poder pedir prestados libros. En muchos casos, además, tenían algunos en su poder, pero no han podido entregarlos. La Biblioteca de Santa Ana informó a través de sus redes sociales de que los socios que tienen publicaciones podrán devolverlos cuando reabran. «Aquellos usuarios con material en préstamo podrán realizar la devolución durante los días siguientes a la reapertura», indicaron. La biblioteca también animó a sus seguidores a continuar la relación a través de los perfiles sociales. En estas semanas han hecho publicaciones sobre el Día Internacional de la Filosofía y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero no han dado pistas sobre cuándo volverá el servicio.

La empresa que debe reabrir Santa Ana es la misma que ya gestionaba esta biblioteca, Códice, que es la responsable de la sala desde que se inauguró en 2014 y también ha continuado durante la prórroga.

Tras el cierre de Santa Ana, llegó la reacción en cadena. Desde la semana pasada las bibliotecas de los barrios colocaron carteles en las puertas indicando que clausurarían desde este domingo 1 de diciembre. En varios casos han cerrado otros días antes por vacaciones, ya que los trabajadores debían disfrutar de sus descansos antes del cierre del contrato que ha terminado.

Además del acceso a libros muchos vecinos utilizan estas salas para estudiar y para hacer consultas en los ordenadores con los que cuentan estas sedes municipales.