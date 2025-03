Del bulo del abucheo a Vara en Badajoz a cerrar las sedes del PSOE por las tardes

«Vara ha ido hoy a Galaxia a comer con la familia y se ha tenido que ir porque lo abucheaban». Este mensaje saltó de ... teléfono en teléfono el sábado, y se hizo viral el domingo en Badajoz, donde el mencionado restaurante es muy conocido. Sin embargo, el expresidente de la Junta de Extremadura no acudió allí a comer. Lo ratifican tanto desde el establecimiento como fuentes cercanas a Guillermo Fernández Vara, que descansó fuera de la ciudad todo el fin de semana.

Que alguien pueda dar por hecho que el dirigente socialista y actual vicepresidente del Senado ha tenido que abandonar un restaurante entre pitidos es un indicio de cómo la crispación ha traspasado el ámbito de la política y empieza a ser material para los bulos. No ha sido el único. En Badajoz se apunta a otro suceso desagradable en el restaurante Casa Marce, donde también lo niegan. El propio Fernández Vara ha reconocido alguna vez algún episodio anecdótico sufrido hace varios meses, durante la feria, pero nada más.

A pesar de ello, la oposición a la amnistía de los separatistas catalanes en forma de concentraciones ante las sedes del PSOE y el clima general en contra de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez sí ha obligado a dirigentes socialistas y personal del partido a tomar algunas precauciones o cambiar de hábitos como medida de prevención. Así, las dos sedes que tienen en la ciudad de Badajoz, la provincial y la local, están cerradas durante las tardes. En principio se planteó la posibilidad de mantenerlas sin funcionamiento durante las mañanas, pero finalmente se ha decidido abrirlas media jornada pese a que, según fuentes del partido que prefieren no ser citadas, pierden actividad política, dado que muchos afiliados se acercan después de sus ocupaciones laborales.

Cabezas: «Podía haber movilizado a la militancia cuando gané las elecciones y no fui alcalde, pero acepté las reglas y la aritmética» Ricardo Cabezas Portavoz del PSOE en Badajoz

Las manifestaciones de los últimos días a las puertas de sus oficinas no han derivado en incidentes relevantes, como sí ha sucedido en Madrid. Lo más desagradable, indican, ha sido el lanzamiento de huevos contra su fachada. Incluso algún socialista caminó por dentro de la concentración haciendo un vídeo. «Cuando oí: mira, un socialista grabando, me di la vuelta y dije: ¿Y qué? Y ya está. Nadie me ha señalado», explica esa misma persona a HOY.

Desde Ferraz, no obstante, se ha recomendado a sus cargos políticos que eviten actos al final de las tardes y por las noches, así como durante los fines de semana. Eso ha hecho que el portavoz en Badajoz, Ricardo Cabezas, descartara asistir a la fiesta 501 del pasado sábado, donde se dieron cita más de 1.200 personas.

Cabezas reconoce que está recibiendo insultos por las negociaciones con la amnistía, y admite haber tenido algún encontronazo al ir por la calle. «Sinvergüenza, socialista, que te vote tu puta madre», le gritó un hombre en la ronda del Pilar. Dice que se dio la vuelta y le replicó: «¿No le da vergüenza, con la edad que tiene?» y fin al conflicto. Cabezas llama a la calma y reflexiona que él, cuando ganó las elecciones en 2019 y se vio apeado de la alcaldía de Badajoz por un pacto entre PP, Vox y Ciudadanos, «podía haber movilizado a la militancia, a los pacenses de muchas barriadas y de las pedanías, para manifestarnos a las puertas del Ayuntamiento y de las sedes de los partidos, pero no lo hice. Acepté las reglas de la aritmética y de la unión de fuerzas».

La cara visible del PSOE en Badajoz defiende la estrategia para la investidura. «Algunos van con la bandera de España, pero quienes hacen sacrificios por España son los socialistas. Yo no me arrugo y voy a defender la posición de mi partido. Todo se va a hacer dentro de la Constitución»,

Un centenar de militantes socialistas se dieron cita el domingo pasado a las 10 horas en la sede para comer chocolate con churros. Acortaron la cita cuando les dijeron que Vox tenía previsto llegar hasta allí tras la concentración del PP.

Una de las asistentes a ese desayuno fue Antonia Márquez Anguita, militante de toda la vida. Ella no se considera importante dentro de la formación como para que el ciudadano de a pie le conozca, pero sus vecinos de barrio le preguntan cuándo van a quitar a Sánchez y hace solo unos días, cuando llegaba a uno de los establecimiento que frecuenta, oyó a dos personas comentar: «Y estos dos cabrones socialistas». Pero se callaron cuando estuvo más cerca. Son situaciones que muchos socialistas no habían afrontado hasta ahora y que denotan la tensión en el ambiente contra el partido. Aun así, Márquez Anguita lo tiene claro: «No pienso esconderme, estamos en democracia».