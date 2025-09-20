HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jaime Enrique Centeno corta jamón junto a Jorge Espín en la tienda Corte Espín de la calle San Juan. Ángel Márquez
Badajoz

El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz

Tienen estética de boutique y el producto estrella de siempre, pero en lugar de comprar la pierna entera los pacenses prefieren llevárselos en sobre

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:06

Tener la pata de jamón en casa es un lujo. No solo por el precio, sino porque hay que saber cortarlo y conservarlo. Eso ha ... hecho que la venta de lonchas en sobres se haya extendido hasta el punto de que proliferen las tiendas a pie de calle donde el cliente se lo puede llevar listo para servir en la mesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

