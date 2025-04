Sucesos de Extremadura : Los bomberos trabajaron durante más de 4 horas en un incendio de pastos en Ronda Norte

M. F. R. BADAJOZ. Lunes, 16 de mayo 2022, 07:58 Comenta Compartir

Los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz tuvieron que emplear cuatro horas y media para dar por extinguido el fuego declarado a las 17 horas de ayer en el barrio de Ronda Norte.

El incendio se produjo en el amplio descampado que hay en el lado no urbanizado de la avenida Manuel Rojas, la principal de Ronda Norte. Las llamas solo han afectado a pastos, basuras y restos de podas, pero las condiciones del terreno, con zonas con rocas por donde los bomberos no podían acceder con sus vehículos, y el fuerte viento dificultaron mucho el trabajo de los agentes, que hasta las 21.30 horas de la noche de ayer no pudieron dar por extinguido el incendio.

Riesgo alto de incendios

Las temperaturas no bajan de 30 grados y no hay lluvias a la vista. En la ciudad hay 1.300 solares privados a los que se suman los terrenos públicos, como las laderas de la Alcazaba. Gran parte de este terreno está sin desbrozar y la maleza se está secando. En resumen, el riesgo de incendio es muy elevado.

El calor se ha adelantado. Eso, y la falta de lluvias, pueden provocar una racha de incendios en solares. Es el miedo del Servicio Municipal de Extinción de Incendios según reconoce su concejal, Carlos Urueña.

Tradicionalmente Bomberos y Urbanismo envían estas semanas 1.300 cartas para pedir a los propietarios de solares y terrenos que preparen sus parcelas para evitar incendios. Sin embargo, estos envíos aún no se han llevado a cabo. Sin embargo, Carlos Urueña matiza que estas cartas sólo son un recordatorio. «Independientemente de ellas los dueños tienen la obligación de tener desbrozadas sus propiedades», matiza.

En concreto, el Servicio Municipal de Extinción de Incendios vigila los terrenos periurbanos. Hay 500 parcelas en el extrarradio. Sus propietarios están obligados a hacer cortafuegos para evitar que los incendios se extienda, y sobre todo, para impedir que se acerquen a las zonas pobladas.

Dentro de casco urbano el problema tampoco es menor. Hay 700 solares según una revisión que acaba de finalizar el Servicio Municipal de Urbanismo. En este caso deben estar vallados y desbrozados.