Multas de 750 a 1.500 euros por no desbrozar los terrenos

No desbrozar una parcela puede salir muy caro a sus propietarios. La ordenanza municipal obliga a los dueños de terrenos periurbanos a tener cuidadas sus propiedades, precisamente para evitar incendios. Las multas para los que no cumplan pueden ir de 750 euros a 1.500 si son reincidentes. Las sanciones las proponen los bomberos, que revisan los terrenos. Si se produce un incendio, además, el dueño del terreno que no lo tenía desbrozado podría tener que asumir el coste de la intervención de los bomberos.

El año pasado, en 2018, los bomberos propusieron para sanción a un centenar de dueños de parcelas. La ordenanza municipal de protección contra incendios entró en vigor en 2014. Uno de sus capítulos detalla en qué condiciones deben estar los solares y parcelas. En general obliga a los propietarios a tener el terreno debidamente desbrozado. Sin embargo, si se trata de una finca que no puede cumplir esta exigencia, por ejemplo, por tener cultivos, los dueños deben crear un cortafuegos.