Maniobra de los bomberos para retirare el panal de avispas de la fachada del edificio.
Los bomberos de Badajoz usan la autoescala para retirar un avispero de una fachada

Los efectivos acudieron con un traje especial protegidos de pies a cabeza para eliminar el panal

Ángela Murillo

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:12

Los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz han tenido que intervenir este lunes por la mañana para retirar un avispero que estaba adosado a la fachada de un edificio en la barriada de San Fernando. El foco de insectos se localizaba entre el cuarto y quinto piso del bloque de doce alturas que se alza junto al hotel Lisboa y frente al instituto San Fernando.

Tras recibir el aviso de la comunidad de propietarios afectada, una dotación de bomberos se ha movilizado hasta el lugar. Dos de los efectivos han acudido protegidos con una equipación especial, para evitar el riesgo de picaduras de pies a cabeza. Han podido llegar hasta la altura a la que se localizaba el nido gracias al vehículo autoescala desplegado. Una vez arriba, han rociado el foco de avispas con un spray.

