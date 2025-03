La biblioteca de Santa Ana cierra por falta de contrato con el Ayuntamiento de Badajoz

Los vecinos que se han acercado estos días a coger o devolver libros se han encontrado un escueto cartel que indica que la biblioteca de ... Santa Ana permanecerá cerrada temporalmente. El contrato de este servicio con el Ayuntamiento de Badajoz ha terminado y no se ha adjudicado el nuevo, por lo que ha cerrado sin fecha de reapertura por el momento.

El 1 de diciembre cerrarán el resto de bibliotecas municipales si este problema no se solventa durante esta semana.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que han tenido que cerrar «provisionalmente» esta biblioteca pendientes de la adjudicación del contrato. «Ha habido varias reclamaciones durante el proceso de licitación y se han agotado los plazos de prórroga del contrato».

Los responsables municipales esperan que el cierre sea breve. «No serán muchos días, pero esta circunstancia ha hecho que tengan que cerrar por no poder prorrogarse más la actual a la espera de la adjudicación del nuevo contrato».

El nuevo contrato de gestión de Santa Ana no solo afecta a esta biblioteca. El Ayuntamiento ha decidido privatizar la gestión de todas las bibliotecas municipales y que sea la de la plaza Chica la cabecera de la red, la que se cupe de todas. Sin embargo, este contrato, que se publicó por primera vez en enero de esta año, tuvo que ser suspendido y la segunda convocatoria aún no se ha resuelto.

Eso implica que la falta de contrato no solo afecta a Santa Ana, sino a todas las bibliotecas municipales que tendrán que cerrar este domingo 1 de diciembre si esta semana no se firma el contrato.

Además de la de Santa Ana, en Badajoz hay otras seis bibliotecas en los barrios: Pardaleras, Antonio Domínguez, San Roque, Llera, Santa Isabel (en San Fernando) y el Cerro de Reyes. También hay agencias de lectura en Novelda del Guadiana, Valdebótoa, Sagrajas, Balboa y Alvarado.

La privatización de todas las bibliotecas se anunció hace una década, cuando se abrió Santa Ana que siempre ha contado con gestión privada. Fue en 2023 cuando los responsables municipales iniciaron los trámites para llevarlo a cabo. El primer concurso para adjudicar el contrato quedó sin embargo anulado el pasado mes de enero. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, retiró el pliego de condiciones después de que una empresa presentase alegaciones contra el concurso. La alegación provocó que la Comisión Jurídica de Extremadura recomendase la suspensión del contrato.

La empresa que presentó el recurso es Códice Gestión de la Información, una de las que pretenden lograr el contrato y que tiene experiencia en gestionar bibliotecas, dado que lleva desde 2014 al frente de la ubicada en el antiguo mercado de Santa Ana. Los responsables de esta empresa, alegaron que el contrato no incluía especialistas en Biblioteconomía entre el personal necesario para trabajar en este servicio a pesar de que la ciudad cuenta con esta titulación en su universidad. También reclamaron que se tuviese en cuenta la experiencia para puntuar a los aspirantes.

El contrato exige que la empresa cuente con un técnico superior, un técnico en Biblioteconomía, 14 auxiliares de bibliotecas y dos auxiliares de servicios generales. Parte del personal no será contratado, se subrogará de los especialistas que trabajan en la actualidad en el servicio. En total supondrá 1,8 millones de euros para los dos próximos años.

Queja del PSOE

El PSOE municipal de Badajoz ha mostrado su disgusto por el cierre de Santa Ana y pide explicaciones a los responsables municipales. «Ni en la web municipal, ni en la puerta de la biblioteca (donde figura Biblioteca cerrada), ni en las redes sociales del Ayuntamiento de Badajoz, ni en las propias del concejal de Cultura, en ningún lugar se informa de porqué la Biblioteca de Santa Ana está cerrada desde hace cinco días, ni hasta cuándo se prolongará este cierre temporal, por eso esperan que el equipo del PP informe de inmediato a la ciudad y abandone sus prácticas oscurantistas».

«En el PSOE se muestran preocupados por este cierre y esperan que no ocurra lo mismo que con el Museo del Carnaval de Badajoz que, a pesar de ser la principal fiesta de la ciudad, no importó al alcalde que estuviera 11 meses cerrado y que cuando se abrió, lo hizo en precario. Para los socialistas, es incomprensible no informar a la ciudadanía sobre este cierre al que no ponen fecha límite para su reapertura», indican los socialistas.

El PSOE de Badajoz ha incluido esta queja en una nota de prensa en la que también ha denunciado que la Galería de Fusileros lleva 15 meses pendiente de su reapertura.