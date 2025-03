El bar Vaquerizo de Badajoz reabre seis días después del crimen

Los pacenses se han reencontrado este miércoles con las famosas migas con jamón del bar Vaquerizo. Seis días después del asesinato que tuvo lugar en ... este conocido negocio de Badajoz, su propietario, Antonio Vaquerizo, ha decidido volver a la actividad y piden el apoyo de los pacenses para seguir abiertos.

«Estamos muy afectados anímicamente, pero no nos ha quedado otra que reabrir. Pensamos en cerrar temporalmente, pero, al no estar clausurado, no hay ayudas y teníamos que volver a la lucha. Hemos decidido pelear, a ver si la gente nos responde o nos sentencia», explica Antonio Vaquerizo.

El Vaquerizo lleva 17 años abierto en la carretera de Sevilla, junto a la gasolinera Cepsa, no había tenido nunca problemas, pero han coincidido dos delitos violentos en poco tiempo. En noviembre sufrieron un robo a mano armada. «Dispararon sin mediar palabra, aunque los camareros le abrieron la caja y le dieron el dinero», se lamenta Vaquerizo. El pasado jueves un hombre con la cara tapada disparó once veces y acabó con la vida de un cliente que desayunaba en una mesa junto a su mujer. Todo indica que se trata de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas y el local no estaba relacionado con los hechos, fue casual.

A pesar de todo en el Vaquerizo temen no poder recuperarse. «Entiendo que los clientes tengan dudas o miedo. No hemos tenido un problema en 17 años y en tres meses», dice Antonio que corta su declaración porque se emociona. «Lamentamos mucho que falleciese una persona aquí».

«Seguir adelante»

Tanto este empresario, que lleva 44 años en hostelería, como sus empleados, saben que están en manos de los clientes. La primera mañana, por el momento, «ha sido floja», con pocas personas, aunque han recibido muchas muestras de apoyo. Todos los que entraban les preguntaban qué tal estaban y les animaban a continuar. «Venga, hay que seguir adelante», les ha dicho un cliente tras pagar su desayuno.

En estos cinco días los responsables de este negocio han tenido que reorganizarse para poder reabrir. La Policía Nacional, responsable de la investigación, se marchó el mismo jueves a la una y media de la tarde. «Nos dijeron que podíamos limpiar y reabrir. No sabíamos que tendríamos que limpiarlo nosotros mismo. Al final lo hicimos y nos fuimos a casa».

Los trabajadores y el propietario decidieron descansar el viernes, pero el sábado comenzaron a moverse para reabrir. Han tenido que reparar varias baldosas que fueron alcanzadas por impactos de bala y realizar una limpieza completa porque la obra hizo que se llenase de polvo parte del local. Finalmente han comprado productos y reorganizado el trabajo para ponerse en marcha este miércoles.

Ahora esperan que los clientes respondan y les apoyen. Abren en su horario habitual, de 6.00 horas hasta las 22.00 horas y de miércoles a lunes.