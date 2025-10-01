HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Escuelas Deportivas de Mayores en anteriores ediciones Pakopi

Badajoz pone en marcha sus Escuelas Deportivas para Mayores: fechas y cómo inscribirse

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz ofrecerá actividades gratuitas con las que las personas mayores podrán mantenerse activas

Irene Manzano

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:49

Las Escuelas Deportivas para Mayores de Badajoz arrancan este 2 de octubre y contarán con actividades hasta el 29 de mayo de 2026. A través de diferentes disciplinas, se ofrecerán las condiciones óptimas para que los mayores se centren en mejorar su condición física mientras que disfrutan de actividades deportivas y recreativas adaptadas a sus capacidades.

Desde la Concejalía de Mayores han apostado con fuerza por estas Escuelas Deportivas situándolas como una referencia consolidada para reforzar la autoestima y las relaciones sociales. «Nuestro compromiso es ofrecer a los mayores de Badajoz oportunidades reales para sentirse parte activa de la ciudad», destaca el concejal de Mayores, Juanjo Pérez.

La oferta la encabezan actividades como pilates, ajedrez, zumba, petanca y taichí, entre otras, hasta rutas de senderismo. Las distintas disciplinas se desarrollarán tanto en las instalaciones municipales de la ciudad como en las pedanías de Sagrajas, Balboa, Villafranco, Gévora y Novelda.

Horarios Escuelas Deportivas municipales

Actividades y horarios en las pedanías

Sagrajas:

- Lunes: Relajación de 11:30 a 12:15

- Viernes: Pilates de 11:30 a 12:15

Balboa:

- Martes: Petanca y ruta de 9:45 a 10:30

- Jueves: Taichí de 9:45 a 10:30

Villafranco:

- Martes: Ruta y petanca de 11:30 a 12:15

- Jueves: Taichí de 11:30 a 12:15

Gévora:

- Miércoles: Ruta de 9:45 a 10:30

- Viernes: Taichí de 9:45 a 10:30

Novelda:

- Miércoles: ruta de 11:30 a 12:15

- Viernes: taichí de 11:30 a 12:15

La inscripción y participación es gratuita y con plazas limitadas. Dada la variedad de opciones, la Concejalía de Mayores ofrecerá orientación personalizada a cada participante para recomendar la actividad que pueda resultar más adecuada según sus condiciones físicas.

hoy Badajoz pone en marcha sus Escuelas Deportivas para Mayores: fechas y cómo inscribirse

