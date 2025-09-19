HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acto de presentación del evento Zumbando. COMBOZ

El evento Zumbando convocará a más de un millar de personas en Badajoz para bailar a contra el cáncer

La edición se desarrolla a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, que invertirá los beneficios en la investigación del cáncer de mama

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:00

El evento Zumbando convocará el próximo sábado 4 de octubre en el Centro Comercial El Faro de Badajoz a más de ... un millar de personas para bailar a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

