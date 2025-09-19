El evento Zumbando convocará a más de un millar de personas en Badajoz para bailar a contra el cáncer

El evento Zumbando convocará el próximo sábado 4 de octubre en el Centro Comercial El Faro de Badajoz a más de ... un millar de personas para bailar a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La organización de Zumbando ha presentado este viernes los detalles de su IX edición, que se celebrará de 19.00 a 22.00 horas, consolidándose como el gran encuentro ibérico de baile y bienestar de la eurociudad que conforman Badajoz, Elvas y Campo Maior, con una nueva identidad visual que pretende transmitir valores como la vida activa, la superación, la salud y el bienestar que han sido protagonistas en estos últimos diez años.

Al mismo tiempo, la edición 2025 se desarrollará a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, que invertirá los beneficios en la investigación del cáncer de mama, reforzando el carácter solidario del evento y la vinculación de Zumbando con proyectos de salud y acompañamiento a las personas afectadas por la enfermedad.

El acto de presentación ha dado a conocer asimismo la coreografía oficial que, en esta edición, será 'Esa Diva', tema con el que Melody representó a España en Eurovisión 2025. La estrofa de la canción «somos divas valientes» sirve además como lema de la novena edición del Zumbando y es protagonista en la camiseta oficial del evento. Esta última intenta transmitir esperanza y fortaleza creada por el diseñador local Ismael Alegría, de la agencia de comunicación Comboz.

Ampliar Acto de presentación del evento Zumbando. COMBOZ

Desde sus inicios, Zumbando ha movilizado a más de 6.000 participantes y ha donado íntegramente más de 60.000 euros a causas sociales. En 2024, la cita reunió a más de 1.100 participantes y recaudó 18.800 euros, cifras que la organización aspira a superar en esta edición gracias al impulso institucional, empresarial y ciudadano.

Las inscripciones siguen abiertas y pueden hacerse a través de la página web del evento, según indican sus organizadores en nota de prensa.

Salud, compromiso y solidaridad

Portavoces de entidades colaboradoras y patrocinadoras han intervenido en la presentación, como el director provincial de Vitaly, Alejandro Márquez, quien ha destacado los valores que comparten con el evento, como son «salud, trabajo en equipo y compromiso social».

La directora de Marketing del Centro Comercial El Faro, Pilar Hernández, ha subrayado a su vez la importancia de las empresas como motor económico y cómo esto revierte en causas sociales como Zumbando. Este año El Faro ha aumentado su apoyo al evento, haciendo posible su organización.

A su vez, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, ha afirmado que el proyecto Zumbando «ayuda a quienes ayudan» y ha calificado como «esencial» este tipo de iniciativas que pivotan sobre cuatro ejes «fundamentales», promotores deportivos, patrocinadores públicos y privados, deportistas y colectivos beneficiarios.

También ha tomado la palabra la gerente de AECC en Badajoz, Macarena Galindo, quien ha repasado los principales datos de la asociación y ha animado a la participación ciudadana.

Mientras, la coordinadora del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Emilia Parejo, ha hecho hincapié en la importancia de la causa solidaria a la que se destina Zumbando 2025 y ha destacado el papel del deporte como agente transformador.

El director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho, por su parte, se ha mostrado orgulloso de poder apoyar este tipo de iniciativas desde esta fundación de la Junta de Extremadura, y ha puesto el acento en que hablan de la actividad físico-deportiva con soporte musical «más importante» de la región.

Por último, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha resaltado a la ciudad como ejemplo de solidaridad y ha aseverado que es un referente a nivel nacional en esta materia y que eventos como Zumbando son «el fiel reflejo» de lo que es la capital pacense.