Badajoz rechaza nombrar persona non grata a Henar Álvarez El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, solo logra el apoyo del PP en su propuesta para repudiar a la humorista que presentó Los Palomos por criticar a Miguel Celdrán

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 29 de junio 2022, 15:30 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

Henar Álvarez no ha sido, al final, nombrada persona non grata por el pleno del Ayuntamiento de Badajoz. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, había llevado una iniciativa después de que el 4 de junio, la humorista criticara al ex alcalde, Miguel Celdrán, durante la presentación de Los Palomos.

Vélez solo ha cosechado el apoyo de los concejales populares, que han intendo censurar las palabras de la cómica sin llegar al extremo de nombrarla non grata, pero el concejal que concurrió por Vox a las últimas elecciones ha declarado haber realizado la propuesta a iniciativa de amigos y familiares de Celdrán.

Ni Cs, ni PSOE ni la concejala de Podemos, Erika Cadenas, han querido apoyar a Vélez. Los tres han primado la libertad de expresión, aunque Cs y PSOE han reconocido que las palabras de la humorista ni fueron acertadas.

El concejal socialista Ricardo Cabezas ha afirmado que los tres partidos del gobierno local (Cs, PP y el edil no adscrito) se están peleando por reivindicar la figura de Celdrán con un objetivo electoralista. El no adscrito, Alejandro Vélez, ha contestado que no puede obtener rédito electoral porque no tiene partido ni sabe si va a volver a presentarse como candidato a alcalde.

Desde el PP, la primera intervención ha corrido a cuenta de su portavoz, Antonio Cavacasillas, que ha condenado las palabras de la humorista y ha reclamado a la fundación Triángulo una disculpa a la familia de Celdrán. En el segundo turno de interveción del PP ha sido el concejal Jaime Mejías quien ha reivindicado la figura de Celdrán y la defensa del PP sobre su figura. También ha pedido eliminar la parte en la que se declara persona non grata a la humorista para no darle publicidad, pero finalmente han votado a favor porque Vélez se ha negado a retirar esa frase.

Este es uno de los debates del pleno que se ha celebrado esta mañana. El otro se ha realizado a propuesta del PSOE. Este ha sacado adelante una moción para pedir al alcalde, Ignacio Gragera, que abra expediente disciplinario al superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, y le suspenda cautelarmente de su puesto hasta que concluya su instrucción. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha contado con el apoyo de Podemos y del edil no adscrito, Alejandro Vélez. Entre otros motivos, argumentan la sentencia que rechaza su pretensión de cobrar 252.000 euros en horas extraordinarias. Pero el PP y Cs se han negado a ello.

De todas formas, antes del debate el vicesecretario del Ayuntamiento ha indicado que la apertura de expediente a un funcionario es competencia directa del alcalde y que el pleno no puede forzarle a ello. Por lo que esta iniciativa del PSOE no tendrá ningún efecto. El alcalde, Ignacio Gragera, ha dicho que no tiene ningún dato ni información que pueda motivar la apertura de un expediente.

Durante el debate, la oposición del PSOE y de Podemos ha pedido el cese de la concejala de Policía Local, María José Solana, y han mostrado la disconformidad con la gestión del cuerpo municipal. Por su parte, Alejandro Vélez, edil no adscrito, ha cuestionado el motivo de que ocho agentes de Policía Local estuvieran hoy en la manifestación de funcionarios municipales a las puertas del Ayuntamiento en respuesta a la subida salarial de los agentes.

Desde el PP, Antonio Cavacasillas ha afirmado dar su apoyo tanto al superintendente como a la concejala de Policía Local, María José Solana.

Otros asuntos

Durante la sesión también han aprobado una serie de modificaciones presupuestarias que han criticado desde el PSOE. El concejal Martín Serván ha criticado todos estos cambios en las cuentas un mes después de que el presupuesto municipal haya entrado en vigor. Considera que demuestra la mala gestión del gobierno local en sus cuentas.

Entre las modificaciones, la Fundación Municipal de Deportes (FMD) obtiene 49.200 euros para patrocinar la «Volta a Portugal».

Por otro lado, los concejales han respaldado de forma mayoritaria y sin el apoyo de Podemos denominar Plaza de San Juan a la zona enclavada entre las calles Guillermo Silveira y Antonio de Nebrija, en Jardines del Guadiana, que los vecinos ya denominan de esta manera. También colocarán una placa en recuerdo del escritor Arturo Barea en la casa donde nació.

Además, las instalaciones deportivas nuevas de la margen derecha, junto al seminario, pasarán a llamarse Paco Pulido en homenaje a este pacense que fomentó el fútbol base en la ciudad y fundó el club Santa Isabel. Tanto esta denominación como la colocación de una placa en recuerdo del 'abuelo Satur' han salido adelante por unanimidad. Este vecino de San Fernando cuidó del parque infantil ubicado en la plaza del V Centenario.

En otro orden de cosas, la concejala de Podemos, Erika Cadenas, no logró sacar adelante un protocolo específico para que los policías locales usen las pistolas Taser. El resto de partidos no la han apoyado porque existe un reglamento autónomico. Donde se han puesto de acuerdo es en aprobar una moción del edil no ascrito, Alejandro Vélez, para instar a la Junta de Extremadura a instalar aire acondicionado con colegios públicos y concertados.