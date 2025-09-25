Badajoz mejorará la accesibilidad de dos paradas de bus en Sebastián Elcano y Juan Pereda Pila

El Ayuntamiento de Badajoz afrontará las intervenciones que resuelvan el problema de accesibilidad de dos paradas de autobús con marquesina. Una situada en la avenida ... Juan Sebastián Elcano y otra en Juan Pereda Pilar. El objetivo es lograr que todas las paradas sean accesibles y que incluyan el equipamiento adecuado.

Para este proyecto, la Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex), colabora con el Concejal de transporte Urbano, José Luis González Serrano, y cuenta con propuestas ajustadas a la normativa con el asesoramiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex).

Por una parte, la intervención en la parada de difícil acceso en Juan Sebastián Elcano (frente al colegio CEIP Leopoldo Pastor Sito) consiste en crear una rampa al 10% de pendiente de acceso a la plataforma donde se ubica la marquesina. A la vez, se la dotará de doble pasamanos a ambos lados y tres peldaños. También se ampliará y pavimentará la plataforma, se incorporará señalización tacto-visual de acanaladura para localizar la ubicación de la parada y el inicio de la calzada. Por otro lado, se instalará un apoyo isquiático y cartelería en braille.

«Para poder acceder a la parada o bien invades la calzada o vas por el arcén de abajo y subes el gran peldaño con el peligro de caída», comenta la técnico de la Otaex, Ana Navas, a HOY.

De este modo, en primer lugar propone hacer la rampa y después aplicar los demás elementos de accesibilidad, como es el pavimento de botón en el extremo, para que una persona con discapacidad visual detecte y diferencie la calzada de la marquesina. Por otro lado, el pavimento de acanaladura sirve para guiar el bastón e indicar el sentido de la parada.

Con respecto al apoyo isquiático, es un elemento donde apoyarse sin la necesidad de sentarse para personas que tienen dificultan para levantarse pero necesitan un punto de apoyo para permanecer parados.

Además de todo esto, la técnica de Otaex explica que el plano del proyecto también incluye tres peldaños para las personas que no quieran utilizar la rampa, así como elementos de protección en los extremos para el desnivel y una barandilla.

En el caso de la parada de avenida Juan Pereda Pila, la actuación se centra en ampliarla para que el autobús pueda realizar la carga y descarga de pasajeros completamente pegado a la acera. Para ello, se desplazará la marquesina, el Mupi y el Infobus, con el objetivo de contar con itinerarios peatonales accesibles delante y detrás de la marquesina. También se incorporará una señalización tacto-visual de acanaladura para localizar la ubicación de la parada y el inicio de la calzada y se instalará un apoyo isquiático y cartelería en braille.

«Aquí ocurre que la parada tiene muchos elementos, por lo que habría que reubicarlos, ya que entorpecen la salida y el movimiento de personas con silla de ruedas, por ejemplo«, señala el presidente de Otaex, Jesús Gumiel.

Otaex

Otaex insiste en la importancia de recurrir a ellos para dar asesoramiento, además de identificar problemas y ofrecer a las personas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo las acciones en cuanto a la accesibilidad.

Hace unos años ya se efectuaron varias intervenciones donde colaboraron con el Ayuntamiento de Badajoz para supervisar las paradas con marquesinas en la ciudad con el objetivo de mejorar el acceso. Se reformaron gran parte de ellas en la ciudad con la instalación de mobiliario accesible.

En este sentido, se sigue continuando con las que quedaron pendientes, como son la situada en la avenida Juan Sebastián Elcano y en Juan Pereda Pilar.