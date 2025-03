Badajoz lleva un mes sin retirada de animales abandonados y sin gestión en la perrera

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 13 de noviembre 2023, 07:32 Comenta Compartir

En los últimos días han aparecido cuatro perros abandonados en la ciudad, pero no hay nadie a quien llamar y que se ocupe de rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro. En su lugar algunos voluntarios están atendiendo a los animales por su cuenta, pero no tienen recursos y cada semana aparecen más canes.

Badajoz cumple un mes sin servicio de recogida de animales de las calles y sin contrato de gestión del Centro de Protección Animal (perrera). El contrato caducó el pasado 9 de octubre y el Ayuntamiento de Badajoz no lo prorrogó, aunque tenía la posibilidad de hacerlo durante nueve meses más. Desde entonces se desconoce quién está atendiendo al centenar de animales encerrados en estas instalaciones, entre ellos unos 60 perros.

Tampoco hay nadie que se ocupe de recoger a las mascotas abandonadas en las calles ni servicio de recogida de cadáveres equinos si aparece algún caballo muerto, ya que también está incluido en el mismo contrato.

Denuncian que los perros no salen de sus jaulas, que no hay suficiente limpieza y no tienen servicio veterinario

Desde el Ayuntamiento de Badajoz aseguran que se están atendiendo las recogidas, «pero el problema es que las plazas son limitadas y están prácticamente al 100%». «Los perros están atendidos como no puede ser de otra manera y repartidos entre los cheniles y los corrales», añaden.

La portavoz municipal, Gema Cortés, habló el pasado martes sobre este problema tras la Junta de Gobierno Local a preguntas de los periodistas, pero no aclaró la situación. Aseguró que los perros se están tratando igual «según la urgencia de cada caso», pero sobre quién ha asumido su cuidado indicó que no lo sabía.

También negó que no se estuviesen recogiendo animales en la calle. «No tenemos constancia de que se haya desatendido una petición de nadie. Es cierto que el contrato finalizó el 9 de octubre», dijo. Además indicó que la concejala responsable del Centro de Protección Animal, Elena Salgado Vaquerizo, se había reunido con defensores de los animales y estos «no habían tenido ninguna pega».

Este último punto, el de la reunión con defensores de los animales con acuerdo, choca frontalmente con la impresión de estas personas. En concreto la edil se reunió con Miriam Lindes y Juana Isabel Martínez. Estas dos pacenses, especializadas en buscar adopciones internacionales a perros abandonados aquí, han iniciado una recogida de firmas para exigir una solución inmediata a los que consideran un abandono de estas mascotas. En solo 48 horas han recabado más de 300 apoyos.

Estas dos pacenses han denunciado las malas condiciones del Centro de Protección Animal grabando vídeos desde el exterior. «Hemos pedido entrar para ver como están los animales, pero no nos han contestado aún».

En su reunión con la concejala Elena Salgado no hubo acuerdo de ningún tipo, añaden, y la edil no les dio ninguna respuesta. «Solo nos dijo que no había problema, pero no nos contestó quién se ocupa de los animales ni en qué condiciones están».

Estas pacenses denuncian que los 60 perros están amontonados y que no reciben suficiente limpieza. «Hay varios en una jaula y otras vacías, creemos que solo hay una persona que no puede limpiar ni desinfectar correctamente. No les sacan de las jaulas en ningún momento, no pasean, ni tienen veterinario», dice Lindes que ha propuesta al Consistorio pacense que permita a los voluntarios entrar en el recinto, al menos los fines de semana, para pasear y limpiar a los animales.

Violan la ley

«Su idea de que los animales estén bien es que coman y ya», se lamenta Miriam Lindes. Esta apasionada de los animales denuncia que el trato que están recibiendo los perros en Badajoz viola la reciente Ley de Bienestar Animal. «Establece que deben pasear a diario por su bienestar físico y psíquico».

El Ayuntamiento de Badajoz ha sacado a concurso un contrato temporal, de solo cinco meses, para recuperar estos servicios, pero no es por procedimiento urgente, así que tardará semanas en concretarse. Lindes asegura que la concejal de Protección Animal les reconoció que no estará antes de diciembre. «Pretenden dejar a los animales dos meses más en esas condiciones».

Estas pacenses, además, reconocen que no pueden seguir ocupándose de los nuevos perros que se abandonan. Ahora las llaman a ellas porque no hay otra alternativa y están «desbordadas». «Si llamas a la Policía Local te indican que no es su competencia, que como mucho pueden comprobar si tiene chip. La ciudadanía no puede asumir esa responsabilidad».

Por último denuncia que, a pesar de no haber gestión, se están entregando perros en adopción. «Es irregular porque no se puede hacer sin un cambio de titularidad en el chip tramitado por un veterinario. Se están entregando sin control».

La primera denuncia sobre la situación del centro fue encabezada por la concejal socialista en el Ayuntamiento Silvia González que también ha preguntado por este problema en el pleno municipal.

Un centro con todo tipo de animales La llamada durante años perrera pasó a ser en la pasada legislatura un Centro de Protección Animal. Este cambio pretendía ir acompañado de una mejor gestión y también de la apertura de estas instalaciones a otros animales. Desde entonces este terreno ha ido adecuando espacios, en su mayoría con aportaciones voluntarias, para ir acogiendo más especies. Además de perros, hay gatos, hurones, chinchillas, cobayas, etc. También se creó un estanque para patos, un palomar, un espacio para tortugas e incluso recintos para ovejas o caballos que parecen abandonados.