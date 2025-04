El centro de protección animal de Badajoz está desbordado con 80 perros abandonados

Carlos Rosas, veterinario del Centro de Protección Animal de Badajoz, pasó la mañana de ayer haciendo fotos a algunos de los más de 80 ... perros abandonados que tienen acogidos. Espera que la imagen de alguno de estos canes, que publica en las redes sociales, animen a alguien a adoptarlos. Rosas pide ayuda porque admite que están «desbordados».

«Es la peor racha de abandonos que recuerdo, nunca hemos estado tan mal», asegura este veterinario que añade que las protectoras de animales que suelen colaborar con el centro tampoco pueden asumir más animales porque también están al límite.

Carlos Rosas no se explica a qué se debe el aumento de los abandonos y la caída de las adopciones, pero advierte que el Centro de Protección Animal está llegando al límite y que esperan no tener que recurrir a sacrificios. «No queremos pensar en eso, pero no sabemos qué hacer», admite el veterinario.

Temen tener que sacrificar

Hace años que no se llevan a cabo sacrificios en la entonces llamada perrera de Badajoz, al menos desde 2017 cuando el Ayuntamiento anuló unos previstos tras una campaña de recogida de firmas que sumó 4.000 apoyos en la ciudad. Posteriormente hubo un compromiso de no volver a sacrificar canes.

«Este miércoles hemos recogido a cuatro perros y el día anterior otros cuatro. Otro día dos y así a diario», explica el veterinario pacense, que añade que abandonan todo tipo de canes, desde pequeños a grandes, incluso cachorros. «Ahora mismo tenemos de todo en la perrera. Pedimos que si alguien está pensando en tener un perro se acerque a las instalaciones y venga a verlos porque seguro que hay algunos que le cuadra».

En otras ocasiones las instalaciones municipales se han visto saturadas, aunque según Rosas este el momento más crítico y atípico. En esos momentos lo habitual es que los perros abandonados fuesen PPP (considerados potencialmente peligrosos). Suelen darse más abandonos de estas razas porque exigen más papeleo y el coste de un seguro.

En la actualidad, sin embargo, hay todo tipo de razas en el centro de protección animal, incluso cachorros, según destacan sus responsables.

Es peligroso para los animales, entre otro motivo, por el frío que se da estos días y las bajas temperaturas que se esperan las próximas semanas.

Carlos Rosas admite, además, que hay instalaciones del centro que no están en buenas condiciones, que necesitan una reforma o más inversiones para que los animales estén mejor.

Sin presupuesto

También advierte que carecen de fondos para atender a los animales. «Nos hemos comido el presupuesto», se lamenta el veterinario que pide una solución. Además de los fondos municipales, ya que el Centro de Protección Animal de Badajoz es responsabilidad del Ayuntamiento, este servicio suele recibir donaciones y aportaciones de asociaciones y particulares para ayudar a los animales. Sin embargo, la situación es crítica.

Según sus responsables no hay adopciones ni interés. Habitualmente recibían visitas de familias, de hecho el centro está abierto a quien quiera acudir a conocerlo, pero no han logrado que se produzcan adopciones.

La que era la perrera municipal tiene sus instalaciones en El Manantío, pasado el cementerio de La Soledad. Fue rebautizada porque amplió el espacio que ocupa con una parcela que pertenecía al vertedero. Se hizo para poder acoger otros animales, ya que se daban casos de todo tipo. Ahora, además de canes, tienen varias instalaciones para gatos, otra para aves y habitaciones para otras especies como roedores o reptiles. Incluso suelen rescatar caballos.